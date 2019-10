MANOVRA 2020 Zero crescita | famiglie stangate | ecco la nuova crisi

MANOVRA - Castelli : plastic tax da metà 2020 - non tocca quella riciclata : Il vice ministro al Focus Manovra del?Sole 24 ore Radiocor: dalla tassa sulla plastica 1 miliardi di gettito in 6 mesi. Quota 100 «intatta», la sugar tax circoscritta alle bibite. Niente tagli ai Comuni, spending riguarderà solo i ministeri

MANOVRA - tutte le tasse del 2020 : cosa pagheremo di meno : Con la Manovra di bilancio sono introdotte alcune misure che vanno a vantaggio del poter d'acquisto delle famiglie: dopo la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva da 23,1 miliardi, il taglio del cuneo fiscale a carico dei lavoratori è la seconda misura principale del pacchetto. Ma c'è anche l'eliminazione del supeticket sanitario previsto da settembre.Continua a leggere

MANOVRA - stop all'aumento dell'Iva : ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse : Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un importo...

MANOVRA 2020/ Investimenti e lavoro - le assenze che pesano sulla crescita : MANOVRA 2020, all'interno del Governo Conte-2 non mancano dissensi e questo genera incertezza che certamente non aiuta la crescita del Paese

MANOVRA - importanti novità per il 2020 : IVA - superticket - meno tasse per i lavoratori - bonus per chi paga col bancomat [DETTAGLI] : Il Consiglio dei Ministri che si e’ riunito ieri, martedi’ 15 ottobre, alle ore 23.02 a Palazzo Chigi, si e’ concluso alle 4.35 di notte, dopo oltre cinque ore. Il Cdm ha dato approvato il decreto legge che introduce ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili’, e il ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 ...

MANOVRA - nel 2020 arriva il “Bonus Facciate” : ecco come funzionerà : Nasce il ‘Bonus Facciate‘, il nuovo beneficio fiscale introdotto in legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attivita’ Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini per rilanciare gli investimenti per il restauro e il recupero delle facciate di palazzi e condomi’ni. Una misura che servira’ a dare un nuovo volto alle citta’ italiane. “Nella legge di bilancio – scrive su Twitter il ministro ...

La MANOVRA 2020 contro i furbetti del contante (che in Italia sono tantissimi) : Il Consiglio dei ministri nella notte ha dato il via libera “salvo intese” alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. L’aumento dell’Iva di cui tanto si parlava è stato neutralizzato, le tasse che gravano sui lavoratori verranno tagliate di 3 miliardi di euro nel 2020, mentre viene dato ampio spazio ad alcune voci di spesa sociale come l’ape social, opzione donna e altri sostegni economici alle famiglie ...

MANOVRA 2020 - bonus ristrutturazione per le facciate di case e condomini : La misura voluta dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, varrà per il 2020, servirà a «dare un nuovo volto alle nostre città», spiega il comunicato del Consiglio dei ministri che spiega la Manovra. Confermate le detrazioni per la riqualificazione energetica, le ristrutturazioni edilizie e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - MANOVRA 2020 : arriva l'ok del Cdm - 16 ottobre 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Manovra 2020, arriva l'ok del consiglio dei ministri alla legge di bilancio: i dettagli, 16 ottobre 2019,

MANOVRA 2020 : ok a Legge di bilancio e decreto fiscale : tutte le misure inserite : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo ...

Il governo approva “salvo intese” il dl fisco e la legge di Bilancio. Cosa prevede la MANOVRA 2020 : Via libera salvo intese del Consiglio dei ministri, dopo oltre 4 ore, alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s

Pensioni flessibili e MANOVRA 2020 : Conte conferma - 'la Q100 resta' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 16 ottobre 2019 vedono arrivare importanti conferme da parte del Premier Giuseppe Conte in merito alla quota 100 e all'intervento che il governo intende portare avanti nel comparto previdenziale. Ma tra le prese di posizione registrate nelle ultime ore emergono spunti interessanti anche da parte dei tecnici e dei sindacati. Il Premier Conte conferma le uscite flessibili tramite Quota 100 Nel 2020 le nuove ...

