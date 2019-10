Maltempo | pesante allerta meteo della protezione civile per il weekend | piogge

Il Maltempo fa sul serio - pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : temporali e venti forti su molte regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Dalla prossima notte una perturbazione atlantica determinerà un momentaneo ma deciso peggioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali, in estensione, durante la giornata di domani, al resto del settentrione e al versante tirrenico delle regioni centrali. La fase di maltempo sarà caratterizzata da precipitazioni temporalesche anche intense, specie su Liguria e Piemonte, e da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Sulla base delle ...

Pesante allerta meteo - atteso forte Maltempo : ecco i suggerimenti della Protezione Civile per evitare rischi : Da stasera è prevista sull’Italia un’intensa ondata di maltempo. ecco i suggerimenti della Protezione Civile. In caso di pioggia in atto di forte intensità e/o persistente, si raccomanda di: Limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari ed evitare di percorrere strade collinari e montane soggette a frane. Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli argini dei torrenti e dei ...

Maltempo - in arrivo forti piogge e temporali : la pesante allerta meteo della Protezione Civile [BOLLETTINI] : allerta meteo – Un sistema frontale di origine atlantica interesserà le nostre regioni settentrionali e poi proseguirà il suo transito attraverso la penisola. Dalla tarda serata del primo ottobre, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno la Lombardia per poi estendersi, rapidamente, nella nottata su Liguria e alta Toscana. A seguire, nella giornata di domani, le precipitazioni interesseranno il Veneto, il Friuli Venezia ...

Previsioni Meteo : pesante - imminente Maltempo su molte regioni. Massima allerta sul medio-alto Tirreno [MAPPE] : Inizio weekend con tempo ampiamente soleggiato e stabile, ma non inganni il bel tempo. Da Ovest si sta preparando un attacco instabile massiccio, a opera di correnti perturbate oceaniche, con prospettive di pesante maltempo su molte regioni, soprattutto del medio-alto Tirreno. Si tratterà di un flusso perturbato pilotato da correnti portanti dapprima sudoccidentali poi più direttamente occidentali con significative avvezioni di vorticità alle ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : il Maltempo si sposta al sud - forti mareggiate : Allerta Meteo – Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Previsioni Meteo : correnti fredde e piogge verso il Centro/Sud - pesante Maltempo tra Molise e Foggiano [MAPPE] : I fronti instabili di matrice settentrionale, che hanno fatto ingresso ieri nel bacino del Mediterraneo e che hanno portato diffuso maltempo al Nord e in parte al Centro, sono in evoluzione, quest’oggi, verso le regioni Centro-meridionali. Dal Regno Unito e Centro Europa, infatti, avanza l’alta pressione che man mano spinge le correnti fredde scandinave verso latitudini più meridionali. Il tempo andrà via via migliorando al Nord, ...

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta anche al Centro/Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La discesa di aria fredda in quota sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici Centro-meridionali dell’Italia. ll passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo - nuovo pesante bollettino della protezione civile per il Maltempo al Sud : mercoledì 4 Settembre allarme “arancione” in Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, responsabile del maltempo sui versanti adriatici centro-meridionali, porterà in nottata un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulla Calabria, con precipitazioni prevalentemente temporalesche e quindi generalmente intense, più diffuse e persistenti sui versanti ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo : il Maltempo si fa pesante - criticità su molte aree per fenomeni violenti [MAPPE e DETTAGLI] : Giornata piuttosto critica, quella odierna, sotto l’aspetto del tempo e siamo solo all’inizio di una fase molto perturbata per l’Italia. Da Nord Atlantico, sono giunte correnti fresche instabili in impatto con una superficie marina piuttosto surriscaldata e conseguenze per forte maltempo su molte regione. Un nucleo di vorticità più importante alle medie quote si è isolato sul basso Tirreno innescando, su quest’area, una ...