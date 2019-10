Mafia | soldi e Caravaggio | storia non semplice del furto della «Natività»

Mafia : amministratore giudiziario arrestato confessa al gip 'Ho intascato quei soldi' : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Ha confessa to davanti al Gip di Palermo di essersi intascato oltre 350 mila euro provenienti da aziende sequestrate alla Mafia . Il commercialista Maurizio Lipani, arrestato due giorni fa con l'accusa di peculato e autoriciclaggio, ha spiegato al Gip di attraversare un

Mafia - arrestati il figlio del boss di Mazara e un amministratore giudiziario : “Si è appropriato di soldi sequestrati che aveva in gestione” : Sono stati arrestati il figlio dello storico boss mafioso di Mazara del Vallo con la moglie e il commercialista palermitano Maurizio Lipani, amministratore giudiziario nominato dal Tribunale che, secondo l’accusa, si è appropriato dei soldi sequestrati alla Mafia che gli erano stati dati in gestione. Per Epifanio Agate il Gip del Tribunale di Palermo ha disposto, su richiesta della locale Direzione Distrettuale AntiMafia, la custodia ...