Mafia Capitale | martedì la sentenza della Cassazione

Mafia Capitale - Pg Cassazione chiede conferma condanne : "Le caratteristiche del 416bis (il reato di associazione di tipo mafioso, ndr) ci sono tutte": lo ha detto il Procuratore generale della Cassazione, Giuseppe Birritteri, nella requisitoria al processo Mafia Capitale, chiedendo la conferma di 17 condanne su 18 degli imputati per Mafia (COSA C'È DA SAPERE SUL CASO). La Procura della Suprema Corte ha chiesto inoltre di ridefinire nelle motivazioni del verdetto il ruolo di Franco ...

Mondo di mezzo - al via in Cassazione il processo per stabilire se fu Mafia Capitale : tre procuratori per tre giorni di requisitoria : Sarà la Cassazione a decidere se fu Mafia capitale. Ha preso avvio davanti alla VI sezione penale presieduta da Giorgio Fidelbo il processo a 35 imputati già condannati in appello nell’ambito del procedimento che squassò Roma nel dicembre del 2014 con una serie di arresti bipartisan. I giudici di secondo grado hanno condannato Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e altri 16 imputati per associazione mafiosa, una sentenza che l’11 settembre ...

Mafia Capitale - dagli arresti alle condanne : cosa c’è da sapere : "A Roma non c’è un’unica organizzazione mafiosa a controllare la città. Ci sono diverse organizzazioni mafiose. Oggi abbiamo individuato quella che abbiamo chiamato Mafia Capitale, romana e originale, senza legami con altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso". Così il 2 dicembre 2014, il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, commenta la maxi-operazione in cui vengono arrestate 37 persone accusate di reati ...

Cassazione - oggi al via maxi-udienza “Mafia Capitale” : Tra misure di sicurezza e ordine pubblico rafforzate, e massiccia presenza di avvocati e media, prende il via oggi in Cassazione la maxi-udienza per il processo 'Mafia Capitale', scaturito dall'indagine 'Mondo di mezzo' avviata nel 2010 dalla Procura di Roma. Sotto i riflettori dei pm allora guidati da Giuseppe Pignatone, sono venuti a galla affari sporchi per decine di milioni di euro tra crimine organizzato, imprenditori, colletti bianchi, ...

Mafia Capitale - il terrore del testimone : "Se accuso Carminati duro una settimana" : Dopo le condanne in appello, il caso del "cecato" arriva in Cassazione. Con il suo bagaglio di minacce, collusioni e intimidazioni ai testimoni. Ecco un retroscena inquietante Massimo Carminati condannato per Mafia" Roma Capitale della Mafia: ecco come i clan si spartiscono la città"

Raggi risponde a Salvini : con voi Mafia Capitale - con noi più multe su mezzi pubblici : Roma – Arriva la risposta di Virginia Raggi nei confronti di Matteo Salvini: il Sindaco di Roma ha voluto evidenziare le migliorie avute sui mezzi pubblici in merito agli ‘scrocconi’, condividendo i risultati Raggiunti nella lotta all’evasione. “Matteo Salvini, con noi sono aumentate le multe a chi sale su bus e metro Atac senza biglietto. Quando governavate voi a Roma c’era l’anarchia, Mafia Capitale e ...