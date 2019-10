Mafia | 50 anni fa il furto del Caravaggio a Palermo | storia di un quadro diventato mitico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Di sicuro c’è solo che fu un lavoretto facile facile: una finestra a piano terra, nessun inferriata e neanche l’ombra di un allarme. Solo un cancello da scavalcare, un taglierino per incidere la tela e un tappeto dentro cui arrotolarla, per proteggerla dalla pioggia. Già, la pioggia: in effetti fu la parte più difficile di tutta questa. Pioveva incessantemente aquella notte tra il 17 e il 18 ottobre del 1969. Ed è per colpa di quella pioggia che forse ilperduto non esiste più: i due ragazzotti che lo rubarono decisero di arrotolarlo dentro a un tappeto per portarselo via. “Quella decisione si è rivelata fatale”, ha detto all’Agi Maurizio Ortolan, l’investigatore che ha interrogato Francesco Marino Mannoia, uno dei tanti pentiti diche ha fornito rivelazioni sulla preziosissima tela. Perché fatale? “Mannoia – spiega ...

