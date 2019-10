Madden NFL 20 | la maledizione continua | la cover star Patrick Mahomes ha subito un

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Secondo molti esisterebbe già da molti anni unalegata ai vari, che anche quest'anno sembra proprio che abbia colpito la nuova. La stella più brillante del Football Americano haun "raccapricciante infortunio al ginocchio" che ha messo a rischio la sua carriera, almeno per quest'anno.James Palmer del NFL Network riporta chequello che in gergo medico si chiama "dislocazione patellare" ovvero una lussazione della rotula, un infortunio molto importante per un giocatore, il quale verrà sottoposto ad una risonanza magnetica in modo da capire se anche i legamenti sono stati interessati.quindi rischia uno stop di sei settimane, a seconda dell'entità del danno.Non è la prima volta, come detto, che unadi copertina del gioco subisce infortuni o è protagonista di spiacevoli notizie. Ad esempio la precedente...

