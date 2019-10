L’ultimo saluto a Bonaiuti | il tributo di politici e giornalisti nella chiesa di Sant’Ivo

I funerali di Stato dei poliziotti uccisi a Trieste : L’ultimo saluto a Rotta e Demenego : Al via i funerali solenni a Trieste di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi il 4 ottobre scorso nella sparatoria in Questura. Una folla di colleghi e cittadini ha accompagnato le due salme nel corteo funebre fino alla Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, dove le esequie sono celebrate dal vescovo Giampaolo Crepaldi: ecco dove seguire la cerimonia in diretta.Continua a leggere

Aperta a Trieste la camera ardente per L'ultimo saluto a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego : Commozione all'apertura della camera ardente per l'ultimo saluto a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti di polizia uccisi lo scorso 4 ottobre nel corso della sparatoria alla Questura della città giuliana. Le due bare sono state sistemate all'interno del famedio per permettere a colleghi e cittadini di rendere loro un ultimo omaggio prima dei funerali solenni di domani.

Le iene - L’ultimo messaggio di saluto realizzato da Nadia Toffa (VIDEO) : Le iene, l’ultimo video di Nadia Toffa realizzato dalla iena a dicembre e pensato come un saluto (VIDEO) La prima puntata de Le iene, andata in onda ieri su Italia 1, ha realizzato un grandissimo saluto a Nadia Toffa, con tutte le iene del programma (cento iene) presenti sul palco. Durante la puntata, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, Le iene hanno mostrato l’ultimo video di Nadia Toffa. Il video è inedito, dura venti ...

Le Iene ripartono con L’ultimo saluto di Nadia Toffa : Nadia Toffa Nuova stagione per Le Iene, senza però rinunciare al sorriso di Nadia Toffa. In occasione della prima puntata, in onda domani sera su Italia 1 e condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, il programma di Davide Parenti dedicherà infatti uno spazio alla conduttrice bresciana, venuta a mancare lo scorso 13 agosto. Un filmato inedito di 20 minuti, da lei stessa confezionato come ultimo saluto. “Quest’anno per noi niente ...

Francia : migliaia sotto la pioggia per L’ultimo saluto a Jacques Chirac : migliaia di persone hanno voluto rendere omaggio, presso la cattedrale parigina di Saint-Louis des Invalides, all’ex presidente francese Jacques Chirac, scomparso giovedì a 86 anni. Le esequie solenni si svolgeranno domani, giorno di lutto nazionale. Nonostante la pioggia migliaia di francesi si sono messi in fila per dare il loro saluto all’ex capo di Stato. Alla cerimonia assistono Martin Rey-Chirac, Frédéric Salat-Baroux, e Claude ...

Cesare Cremonini - L'ultimo saluto a papà Giovanni : «Con te il mondo era più bello»

L’ultimo saluto a Diabolik - sulla bara dell'ex capo ultrà la scritta "Irriducibili" : Amici e tifosi hanno accolto il feretro di Fabrizio Piscitelli nell'area riservata al parcheggio del Divino Amore

Funerali Gimondi - tanti tifosi per L’ultimo saluto a Felice : presenti anche Saronni e Moser [GALLERY] : Una folla gremita ha partecipato con commozione ai Funerali di Felice Gimondi, scomparso venerdì all’età di 76 anni Personaggi dello sport e tifosi insieme per dare l’ultimo saluto a Felice Gimondi, icona del ciclismo italiano e internazionale scomparso all’età di 76 anni venerdì scorso, mentre faceva il bagno a Giardini Naxos. Stefano Nicoli/LaPresse Un lungo applauso ha accompagnato il feretro sia all’entrata che ...

Felice Gimondi - il funerale del Campionissimo : L’ultimo saluto a un fuoriclasse indimenticabile : Lacrime, cordoglio, dolore, tristezza. Sentimenti unanimi per la scomparsa di Felice Gimondi, oggi si è celebrata la funzione funebre del celeberrimo ciclista che è scomparso la scorsa settimana a Giardini Naxos mentre stava facendo un bagno in mare. Un tragico avvenimento che ci ha privato di un autentico fuoriclasse, un punto di riferimento del ciclismo internazionale, un uomo prima che un atleta capace di appassionare una Nazione intera e di ...