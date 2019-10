Lo zoo di 105 | Marco Mazzoli interviene | “L’Italia è un paese di me*** Vogliamo parlare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019)ci ha abituati alle provocazioni. L’ultima in ordine cronologico riguarda il nostro (tanto amato quanto bistrattato), l’Italia. Durante la puntata di ieri de Lo Zoo di 105, il conduttore si è confrontato in maniera accesa con i suoi compagni di avventura. Dal suo studio a Miami, dove vive e lavora ormai da molti anni,ha voluto dire la sua. “Stacci tu in queldi merda”, ha detto a chi cercava di far spronare i giovani a non andare a cercare fortuna all’estero ma credere di più nella nostra Italia. “Se uno non sta bene nel proprio, chi cazzo siete voi per dirgli di non andarsene? Non è normale che unti faccia pagare il 50% di quello che ti sei sudato in tasse e non ti dà un cazzo in cambio. Non ci sono opportunità in Italia”. Dalla musica alla politica,ne ha per tutti: “Quante volte abbiamo organizzato proteste? Ma ...

