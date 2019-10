LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | 18 ottobre | scende in pista Elia Viviani

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 Tocca ora alla Tempo Race dell’Ominium Maschile in cui è impegnato16.21 Brutte notizie sul fronte azzurro, zero punti per Letizia Paternoster. 16.18 Vince la tedesca Gudrun Stock davanti alla lituana Baleisyte e alla biellorussa Sharakova, le tre hanno preso il giro al resto delle concorrenti. Quarta la francese Copponi. 16.07 Tocca ora alla Tempo Race dell’Omnium femminile. 16.05 Dunque doppietta tedesca con Brennauer e Brausse. Terzo posto per Katie Archibald e quarto per l’irlandese Kelly Murphy. Chiude quinta Silvia Valsecchi che sfiora la finale per il bronzo. 16.01 3:23.401! Brennauer demolisce il tempo di Brausse e passa in testa. 16.00 Brennauer sta girando fortissimo, nettamente prima per il momento. 15.58 Inla tedesca Brennauer e la francese Demay. 15.55 3:26.159 per Franziska ...

