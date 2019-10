LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | 18 ottobre | Paternoster risale

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50: La prima semifinale maschile: Hoogland contro Dimitriev (1-0) 18.48: Non riesce la rimonta di Voinova, Hinze tiene all’interno e si porta sull’1-1 18,46: Ora Hinze contro Voinova 18.45: Si va alla bella con la rimonta della tedesca Friedrich che supera nel rettilineo finale l’ucraina Starikova: 1-1 18.43: Ora Starikova contro Friedrich per la seconda sfida della velocità 18.41: Wild è in testa prima della corsa a punti, Paternster dovrebbe essere terza 18.39: Vince la Wild, secondache non disputa l’ultimo sprint 18.38: Grande rimonta diche elimina la britannica 18.38: Caduta la polacca,fra le prime tre 18.37 Molto bene: sono rimaste in quattro, in ogni caso ottima prova dell’azzurra. 18.36 Tutto cuore: eliminata Dideriksen che era ...

zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Europei 2019 in DIRETTA: 18 ottobre la Tempo Race non sorride agli azzurri. 2 punti per Vivi… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2019 in DIRETTA: 18 ottobre scende in pista Elia Viviani per la Tempo Race dell’Omni… - teamcycling : Live Cycling Manager 2, el manager de ciclismo definitivo - Ciclo21 -