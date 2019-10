LIVE Ciclismo su pista | Europei 2019 in DIRETTA | 18 ottobre | la Tempo Race non sorride

Fonte : oasport

(Di venerdì 18 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 La top-7 dell’Omnium femminile dopo le prime due prove: 1) Clara Copponi 72 2) Amalie Dideriksen 64 3) Gudrun Stock 62 4) Kirsten Wild 62 5) Laura Kenny 62 6) Daria Pikulik 58 7) Letizia Paternoster 58 16.35 32 punti per il transalpino, 29 per il danese Lasse Norman Hansen 2°. 3° il neerlandese vincitore dello Scratch Van Schip che fa 3 punti, 6° il nostro Elia Viviani con 2 punti. 16.33 Il francese Benjamin Thomas conquista la. 16.22 Tocca ora alladell’Ominium Maschile in cui è impegnato Elia Viviani 16.21 Brutte notizie sul fronte azzurro, zero punti per Letizia Paternoster. 16.18 Vince la tedesca Gudrun Stock davanti alla lituana Baleisyte e alla biellorussa Sharakova, le tre hanno preso il giro al resto delle concorrenti. Quarta la francese Copponi. 16.07 Tocca ora alla...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2019 in DIRETTA: 18 ottobre scende in pista Elia Viviani per la Tempo Race dell’Omni… - teamcycling : Live Cycling Manager 2, el manager de ciclismo definitivo - Ciclo21 - zazoomnews : LIVE Ciclismo su pista Europei 2019 in DIRETTA: 17 ottobre il quartetto maschile si gioca l’oro! Azzurre per il bro… -