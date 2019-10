L' Isola di Pietro | spoiler 2° episodio | Valerio e Elena indagano sulla scomparsa di Chiara

L'Isola di Pietro 3 - trama 2ª puntata : un professore sospettato della scomparsa di Chiara : Stasera 18 ottobre torneranno a far compagnia ai telespettatori le vicende degli abitanti di Carloforte, il piccolo comune delL'isola di San Pietro. Il protagonista della serie L'isola di Pietro 3, che è anche un punto di riferimento per gli altri personaggi e il collante delle storie che si intrecciano nella cittadina sarda, è il pediatra Pietro Sereni, interpretato da Gianni Morandi. Nella terza stagione, divisa in sei appuntamenti ...

L’Isola DI PIETRO 3 - anticipazioni prima puntata di venerdì 18 ottobre : Come già anticipato, inizia su Canale 5 la terza stagione della fiction L’isola di PIETRO, con protagonista Gianni Morandi. Ecco anticipazioni e trame ufficiali della prima puntata, a cui assisteremo venerdì 18 ottobre 2019 in prima serata: Elena (Chiara Baschetti) e Caterina (Alma Noce) tornano da Huston, dove la ragazza ha subìto un’operazione agli occhi dall’esito ancora non chiaro. Intanto PIETRO (Gianni Morandi) riesce a ...

L’Isola di Pietro 3 dove vedere le puntate in tv - streaming - replica : L’ISOLA DI Pietro 3 dove vedere. Torna su Canale 5 con la terza stagione la fiction con Gianni Morandi da venerdì 18 ottobre 2019. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #LISOLADIPietro L’Isola di Pietro 3 dove vedere le puntate in tv e replica La fiction L’Isola di Pietro 3 va in onda per dodici puntate il venerdì in prima serata su Canale 5 alle ore 21:30 circa. La diretta ...

Francesca Chillemi - L’Isola di Pietro 3 : “Ancora non so nulla su…” : L’isola di Pietro 3: Francesca Chillemi parla di Che Dio ci aiuti 6 Stasera va in onda su Canale 5 la prima puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce ed Erasmo Genzini, che ha appassionato i telespettatori con le prime due stagioni. Tra le new entry de L’isola di Pietro 3 Francesca Chillemi. L’attrice, intervistata dal settimanale Telepiù, oltre a parlare del suo ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 seconda puntata - Diego disperato : potrebbe essere papà : Torna in onda su Canale 5 una delle serie televisive più seguite delle ultime stagioni: L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, giunta alla sua terza stagione di messa in onda. Quest'anno in casa Mediaset hanno scelto di trasmetterla di venerdì sera e così la fiction ha ereditato la serata lasciata libera da Rosy Abate 2 con protagonista Giulia Michelini. Venerdì 25 ottobre in prime time alle 21:30 circa, andrà in onda la seconda puntata di questa ...