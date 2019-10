L' ISOLA DI PIETRO 3 Anticipazioni 18 ottobre | la terza stagione fra amori e gialli

Anticipazioni L'ISOLA di Pietro 3 seconda puntata - Diego disperato : potrebbe essere papà : Torna in onda su Canale 5 una delle serie televisive più seguite delle ultime stagioni: L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, giunta alla sua terza stagione di messa in onda. Quest'anno in casa Mediaset hanno scelto di trasmetterla di venerdì sera e così la fiction ha ereditato la serata lasciata libera da Rosy Abate 2 con protagonista Giulia Michelini. Venerdì 25 ottobre in prime time alle 21:30 circa, andrà in onda la seconda puntata di questa ...

L'ISOLA di Pietro 3 - chi sono i nuovi personaggi? : Anche per la terza stagione, L'Isola di Pietro, in onda da domani, venerdì 18 ottobre 2019 su Canale 5, rinnova il proprio cast. Al centro resta, ovviamente, Gianni Morandi nei panni del Dr. Pietro Sereni, collante dei vari personaggi di cui il pubblico seguirà le avventure, mentre intorno a lui ritroveremo vecchi e nuovi personaggi.A spiccare, però, è l'assenza di Alessandro (Michele Rosiello), tra i protagonisti delle prime due stagioni: il ...

L'ISOLA di Pietro 3 - Chiara Baschetti a Blogo : "Elena torna con un bagaglio emotivo molto importante" (video) : torna, venerdì sera, L'Isola di Pietro con la terza stagione inedita. Protagonista della serie Gianni Morandi.La fiction in dodici puntate, coprodotta da RTI e Lux Vide, oltre ai personaggi più amati di sempre vede in questa nuova stagione l’ingresso nel cast di tre volti molto amati dal pubblico italiano: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino.prosegui la letturaL'Isola di Pietro 3, Chiara Baschetti a Blogo: "Elena torna con un ...

L’ISOLA di Pietro 3 - Cristian Cocco : “Ho cambiato vita dopo un malore” : Cristian Cocco, L’isola di Pietro 3: “Ho perso 30 chili in quattro anni” L’isola di Pietro 3, la fiction con protagonista Gianni Morandi, debutta su Canale5 venerdì 18 ottobre. Confermato nel ruolo dell’ispettore Pinna Cristian Cocco. L’ex inviato di Striscia la notizia ha raccontato un retroscena riguardante il suo passato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. Rivela Cristian Cocco: ...

Morandi sbarca di nuovo sull'"ISOLA di Pietro" "A 75 anni mica mi fermo" - : Laura Rio Da venerdì tornerà ad essere il medico che risolve intrighi. Con le buone maniere Ed eccolo lì, generoso e disponibile come sempre, chitarra in mano, intonare per la millesima volta Fatti mandare dalla mamma per un piccolo pubblico di giornalisti, colleghi attori e staff. Ha appena finito di raccontare la terza stagione de L'isola di Pietro, la serie che lo ha riportato a fare l'attore e che tornerà in onda su Canale 5 da ...

Fiction L’ISOLA DI PIETRO 3 con Gianni Morandi : da venerdì su Canale 5 : Dopo il successo delle prime due stagioni, torna L’isola di PIETRO, la fortunata Fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra di Carloforte PIETRO Sereni. La terza annata andrà in onda a partire da venerdì 18 ottobre su Canale 5, per sei prime serate. Un nuovo capitolo all’insegna di tante novità: nuovi amori e nuovi misteri da risolvere, in cui vedremo il nostro protagonista destreggiarsi tra un inedito e ...

L’ISOLA di Pietro 3 - la terza stagione della fiction con Gianni Morandi : cast - trama e anticipazioni : Venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5 torna L’Isola di Pietro, la serie ambientata nello splendido scenario delL’Isola di San Pietro, che vede protagonista Gianni Morandi. La terza stagione della fiction si compone di 12 puntate, coprodotte da RTI e Lux Video e, oltre ai personaggi più amati di sempre, vede in questa nuova stagione l’ingresso nel cast di tre volti nuovi: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Nelle nuove ...