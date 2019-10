L' importante aggiornamento Wastelanders di Fallout 76 è stato rinviato al 2020

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Bethesda Game Studios ha annunciato una nuova data di uscita per l'di76.L'del gioco èrimandato fino al primo trimestre del, come dichiarato da Bethesda in un nuovo post."Avrà bisogno di più tempo per essere il migliorepossibile", si legge. "Abbiamo continuato a rivalutare e modificare i nostri procedimenti per assicurarci che il lavoro che stiamo svolgendo raggiunga i nostri e i vostri alti standard di qualità".Leggi altro...

