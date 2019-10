“Li denuncerò tutti!” Quello che sta capitando a Silvia Maturani dopo Temptation Island è

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 18 ottobre 2019)Tirado, anche se all’anagrafe èè stata vittima di insultila sua partecipazione aVip. Lo ha denunciato lei stessa su Instagram Stories, dichiarando che provvederà ad azioni legali contro coloro che le hanno rivolto i commenti più inqualificabili. In sua difesa, è intervenuto il fidanzato Gabriele Pippo. È lui a difenderla, giustamente: “L’insulto che preferite dirmi è scimmia, come insulto razziale”, sostiene, che è romana ma nata da mamma dominicana, “Però io mi chiedo, dato che non siete proprio meglio di me, io non dico che sono più bella di voi, però guardarvi un attimo allo specchio prima di dire che sono un cesso secondo me dovreste iniziare a farlo.la foto Quindi dovete giudicare perche vedete dal programma: “Si è comportata bene o male. Non mi piaceche ha fatto”. Ma non l’estetica, ...

ludovicacastal1 : RT @RaiTre: Il 18 luglio di novant'anni fa nasceva #FrancaRame. 'Li denuncerò domani': il monologo per denunciare la violenza subìta e quel… -