Letizia Leviti | a Firenze il premio intitolato a giornalista Sky TG24

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Fino all'ultimoci ha insegnato che non conta quanto a lungo vivi, ma come vivi la tua vita. E lei la sua l'ha vissuta intensamente. Anche il nostro lavorolo faceva intensamente, cioè in maniera straordinaria. Non perché fosse sempre nei posti dove c’era la notizia con cui si apriva il telegiornale, ma perché il suo racconto non era mai banale. Come non era banale, mai, la sua scrittura. La verità al centro, che ci ha lasciato nel 2016 con un messaggio straordinario sulla vita e sul mestiere (VIDEO), scriveva come non sempre si scrive: col cuore e con una scrittura elegante, corretta, pulita, e che cerca sempre la Verità. E quindi al centro di ungiornalistico che porta il suo nome doveva esserci questo: la Verità. La verità cercata sul campo, grazie ad un lavoro accurato, profondo, mai superficiale, attento alle persone innanzitutto: agli ...

