L’Era Glaciale | La strampalata avventura di Scrat disponibile da oggi

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 18 ottobre 2019) BANDAI NAMCO Entertainment Europe, il celebre produttore globale di prodotti d’intrattenimento per la famiglia, Outright Games, e lo studio di sviluppo con sede nel Regno Unito, Just Add Water, sono lieti di annunciare che L’Era: Ladiè oraper PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital. Esplora lo splendido mondo preistorico del celebre franchise cinematografico di Blue Sky Studio, L’Era, nella piùdi. Ladiè un nuovo gioco d’azione e3D che vede l’amato scoiattolo dai denti a sciabola intraprendere una missione epica attraverso alcuni classici scenari de L’Eraper recuperare la sua preziosa ghianda dall’antico tempio diazon. I giocatori guiderannoin un ...

GisellaPagano : Trovato antenato dei mammiferi che sembra Scrat del film l’Era glaciale - Methamorphose29 : RT @flamanc24: Ho fatto zapping tra #AmiciCelebrities e #lassedio . Grande ritorno di Dara Bignardi, gli ospiti mi sono piaciuti. Ho finalm… - flamanc24 : Ho fatto zapping tra #AmiciCelebrities e #lassedio . Grande ritorno di Dara Bignardi, gli ospiti mi sono piaciuti.… -