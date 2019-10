Leopolda 10 | Renzi | I nostri non sono ultimatum Se fai già cadere il governo sei

Salvini-Roma - Renzi-Leopolda : chi uscirà più rafforzato? :

Renzi - clamorosi ospiti alla Leopolda : i big di Forza Italia a Firenze mentre Berlusconi è a Roma con Salvini : "Un abbraccio a chi diceva che sarebbe stato un flop". Matteo Renzi apre così, con una "pavonata", la decima edizione della Leopolda, la festa "personale" dell'ex premier e soprattutto la prima dopo la scissione dal Pd e la nascita di Italia Viva. Un bagno di folla talmente entusiasmante, suggerisce

Italia Viva - sondaggio per il simbolo del partito di Renzi L’ex premier apre la Leopolda : Alla Leopolda l’ex premier presenterà il logo: il favorito nel sondaggio online è quello con tonalità fucsia e le ali di un gabbiano stilizzato. «Non staccheremo la spina al governo»

Leopolda 10 - lunghe file per la seconda giornata della convention renziana : le persone in coda già dal mattino : Lunga fila all’esterno della Leopolda per riuscire a partecipare alla giornata clou della kermesse renziana, che sancirà la nascita del nuovo partito Italia Viva. A centinaia sono già entrati nella ex stazione di Firenze, dove stamani si svolgono 53 tavoli tematici coordinati in gran parte da parlamentari o ex parlamentari, come d’abitudine alla Leopolda. “Un abbraccio a chi diceva quest’anno la Leopolda sarà un flop. E due abbracci a chi ...

Renzi dalla Leopolda : “Togliere il voto agli anziani? No - togliamo il fiasco a Grillo” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, apre la seconda giornata della Leopolda 10 ironizzando sulla provocazione di Beppe Grillo, che ha proposto di togliere il diritto di voto agli anziani: "La verità è che bisogna togliere il fiasco a Beppe Grillo. Ma come si fa a dire di togliere il voto agli anziani?”.Continua a leggere

Leopolda 10 - Renzi : “Voglio far cadere il governo? È nato grazie a me - non voglio essere ricoverato per schizofrenia” : “Lanciamo ultimatum da Italia Viva? No, sono idee. Poi mi dicono che voglio far cadere il governo. Ma se è nato grazie a me, mi ricovererebbero per schizofrenia“. A dirlo, dal palco della Leopolda, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che getta acqua sul fuoco delle polemiche interne all’esecutivo. L'articolo Leopolda 10, Renzi: “voglio far cadere il governo? È nato grazie a me, non voglio essere ricoverato per ...

Leopolda 10 - l’ingresso ‘da star’ di Renzi : “Un abbraccio a chi ha fatto propaganda affinché non venisse nessuno” : A Firenze la Leolpada parte sulle note di Jovanotti e Matteo Renzi attraversa tutto i locali della stazione tra abbracci e strette di mano. Poi sale dal palco: “Siamo vivi” ironizza dopo aver terminato il suo ingresso. “Meno male, doveva essere un flop. Un abbraccio a chi ha fatto propaganda affinché non venisse nessuno“. L'articolo Leopolda 10, l’ingresso ‘da star’ di Renzi: “Un ...

Salvini e Renzi - il pienone annunciato in piazza e la Leopolda senza Pd : il sabato italiano dei due Matteo disturbatori del governo Pd-M5s : Uno in piazza San Giovanni a Roma per convincere che “il traditore” non è lui, ma quelli rimasti nel Palazzo. L’altro alla Leopolda di Firenze, per la prima volta leader senza alibi di un partito tutto suo. E’ il sabato dei due Matteo, i due veri disturbatori del governo Conte 2: solo martedì si sono sfidati nella terza Camera di Bruno Vespa e oggi affrontano ognuno la sua piazza. Il primo, Salvini, gioca tutte le carte su una ...

Renzi alla Leopolda : «Far cadere il governo? Sarei schizofrenico». E omaggia Cantone : «Se voglio far cadere il governo? L'abbiamo fatto partire un mese fa, se lo facciamo cadere dopo un mese ti ricoverano per schizofrenia». Così scherza Matteo Renzi dal...

Leopolda 10 - prima volta di Renzi fuori dal Pd. Saluto agli “alleati” di governo : “Qui zero tensioni - zero minacce”. Poi attacca Salvini : Inizia con Matteo Renzi che passa tra il pubblico a prendersi gli abbracci dei suoi sostenitori, al suono di musica rock, l’edizione 2019 della Leopolda, nella storica location dello scalo ferroviario fiorentino. È il primo anno in cui l’ex presidente del Consiglio sale sul palco dell’evento come leader di un partito diverso dal Pd: “Cambiare è la regola della vita. E quelli che guardano al passato o al presente, ...

Leopolda 10 - da Firenze la diretta della convention di Italia Viva : la prima di Renzi senza il Pd : L'articolo Leopolda 10, da Firenze la diretta della convention di Italia Viva: la prima di Renzi senza il Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leopolda : sul palco con Renzi 4 ragazze - tutte ex-Direzione Pd : Firenze, 18 ott. (Adnkronos) – “Ho perso la mamma nel terremoto di Amatrice, e ho perso la casa. Mi dicono di venderla ma non voglio, voglio ricostruirla e magari farci un bed and breakfast e chiamarlo ‘da Rita’ , intitolato alla mamma”. Cosi’ Benedetta, 27 anni, di Roma, raccontando la sua storia dal palco della Leopolda. Benedetta, è una delle quattro ragazze, insieme ad Arianna, Tania e Jessica, chiamate da ...

Renzi apre la Leopolda : "Lanciamo idee - non ultimatum" : Arriva sul palco, dopo aver attraversato la lunga sala della Leopolda, bloccato dalle centinaia di persone presenti che gli stringono la mano, gli 'battono il cinque' lo abbracciano, si fanno un selfie con lui. Matteo Renzi, sulle note di 'Natural' degli Imagine Dragons, apre così la Leopolda numero 10, e all'arrivo sul palco dice: "Siamo vivi. Il cartello più bello è quello di Pomigliano: 'Un'Italia viva c'è. Meno male che ...

Renzi alla Leopolda : «Far cadere il governo? L'ho fatto nascere - sarei schizofrenico» : «Se voglio far cadere il governo? L'abbiamo fatto partire un mese fa, se lo facciamo cadere dopo un mese ti ricoverano per schizofrenia». Così scherza Matteo Renzi dal...