Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Casapound? Se devono venire sabato inper alzare il braccio, possono stare a casa loro. Lo dico francamente perché non esiste più il comunismo o il fascismo, ma solo quella gente che in maniera trasversale vuole persone che diano risposte di”. Così il deputato della, Massimo, ospite di Radio Radio, commenta la partecipazione di Casapound alla manifestazione leghista di domani per “l’orgoglio italiano”ilConte, il M5s, il Pd e la sindaca di, Virginia Raggi. All’evento lanciato da Matteo Salvini ha aderito Giorgia Meloni e, successivamente, Silvio Berlusconi. Sulla presenza di Casapound,è tranchant: “Dividere ancora e fare in modo di dividersi in questo modo io non credo che faccia bene ae alla comunità. Se quelli di Casapound devono venire, vengano tranquillamente. Ma se devono ...

fattoquotidiano : Lega, Bitonci: “Casapound con noi in piazza a Roma contro il governo? Se vengono per alzare il braccio, se ne stian… - MPenikas : FQ: Lega, Bitonci: “Casapound con noi in piazza a Roma contro il governo? Se vengono per alzare il braccio, se ne… - RadioRadioWeb : Cosa accadrà con l'approvazione della nuova manovra? Chi ne risentirà maggiormente? Lo spiega @MassimoBitonci nel… -