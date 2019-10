Le previsioni meteo del weekend da sabato 19 a domenica 20 ottobre

previsioni meteo : rischio alluvioni al nord - caldo estivo anche la prossima settimana : Previsioni meteo - Quella che si va delineando per il fine settimana è senza dubbio una situazione meteorologica relativamente estrema e potenzialmente pericolosa all'interno del Mediterraneo. Già...

previsioni meteo Napoli : sole - caldo e siccità a oltranza - temperature in forte aumento [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Una sola certezza secondo il quadro evolutivo aggiornato per il capoluogo partenopeo: bel tempo,stabilità e alta pressione di tipo estivo abbastanza duratura. Non si vede via di sblocco all’anticiclone, oramai impadronitosi dell’area vesuviana, ma nella sostanza di tutto il Sud Italia, per diversi giorni ancora. Piuttosto, il regime di alta pressione andrà ulteriormente consolidandosi nel corso del ...

Le previsioni meteo per la Toscana : domani piogge sparse e venti di scirocco : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 22 ottobre. domani nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone di nord-ovest. piogge sparse e locali rovesci sulle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia, in particolare sui rilievi. venti: di scirocco, deboli sulle zone interne, moderati con locali rinforzi sulla costa e sull’Arcipelago. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve ...

previsioni meteo Roma : torna l’Estate nella Capitale - caldo anomalo nei prossimi giorni [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Una vera esaltazione anticiclonica si compirà nel corso dei prossimi giorni e in particolare nella prima parte della prossima settimana. La saccatura instabile nordeuropea che affonderà verso la Penisola iberica, troverà lì terreno fertile per un ulteriore approfondimento, tenendo un asse troppo trasversale rispetto alle latitudini centrali italiani. nella sostanza, sulla traiettoria del flusso umido lungo ...

Meteo Roma : previsioni per il fine settimana : Meteo Roma: previsioni per sabato e domenica 19-20 ottobre Week end caratterizzato dal tempo asciutto. Ampi spazi di sereno nelle ore diurne di sabato, ampie schiarite anche nelle ore serali; domenica sarà una giornata generalmente asciutto con qualche nube in più specialmente al mattino. Temperature comprese tra +13°C e +25°C. Meteo Lazio: previsioni sabato e domenica 19-20 ottobre fine settimana generalmente asciutto su tutto il Lazio. Ampie ...

previsioni meteo Milano - progressivo peggioramento verso il weekend : piogge forti e rischio allagamenti [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Si è oramai scavata la saccatura depressionaria atlantica responsabile del maltempo prossimo su gran parte del Nord Italia e anche sulla città di Milano. Si tratta di una depressione cattiva, di quelle taglienti e oblunghe, con asse nordest/sudovest e flusso umido lungo l’ascendente depressionaria piuttosto acceso. Per di più la direttrice della confluenza umida meridionale è una di quelle che impatta ...

previsioni meteo - Aeronautica Militare : forti temporali al Nord nel weekend : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per i prossimi giorni. Oggi al Nord: spesse velature sulla Romagna e molte nubi sulle restanti aree del settentrione, con deboli piogge e locali rovesci su aree alpine e prealpine e restante territorio ligure. Tendenza a un’intensificazione serale delle precipitazioni su Liguria e zone alpine e prealpine di Lombardia e Piemonte. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa ...

previsioni meteo 18 ottobre : in arrivo ondata di maltempo al nord ma caldo anomalo al sud : Le Previsioni meteo di oggi 18 ottobre indicano l'arrivo di un nuovo vortice ciclonico sull'Italia che farà sentire i suoi effetti più intensi le corso del weekend fermandosi però al nord dove assisteremo a nubifragi e temporali. Grazie a venti caldi africani, invece, al sud tempo aleggiato e sopratutto temperature quasi estive.Continua a leggere

previsioni meteo - spaventosa ondata di caldo in Europa : farà più freddo in Marocco che in Lettonia : L’Europa si prepara a vivere una situazione Meteo particolarmente estrema nei prossimi giorni: un affondo freddo proveniente dal Circolo Polare Artico nel weekend farà crollare le temperature sulle isole Britanniche, portando l’inverno prematuro nel Regno Unito dove avremo nevicate in collina e forti venti gelidi settentrionali. La discesa fredda piomberà gradualmente, nei primi giorni della prossima settimana, anche ...

previsioni meteo : tanta PIOGGIA al nord da sabato - ottobrata infinita al centro-sud : Previsioni meteo - L'Italia è pronta a dividersi in due nei prossimi giorni, per effetto di una ulteriore estremizzazione degli scambi meridiani sull'Europa: ovvero sull'Europa centro-occidentale...

Meteo - le previsioni di venerdì 18 ottobre : Nuvoloso al Nord con peggioramento in serata, stabile e soleggiato al Centro e al Sud. Annuvolamenti solo su salento e Sicilia meridionale (LE previsioni). Le previsioni al Nord Irregolarmente nuvoloso con qualche debole fenomeno su Liguria, Alpi e Prealpi. Peggiora però in serata, con piogge sparse sul Nord Ovest e sulla Lombardia. Temperature stabili, massime tra 18 e 23. Le previsioni al Centro Soleggiato salvo qualche nebbia mattutina nelle ...

previsioni meteo Napoli : sole e caldo - quasi estate nei prossimi giorni : Previsioni Meteo Napoli – Si ripristina la fase di alta pressione sulla Campania e naturalmente anche sul capoluogo dopo il break temporalesco di ieri notte. Un raid rapido di un nucleo instabile accorso in seno a correnti temporaneamente occidentali quasi occasionalmente in transito alle latitudini partenopee. La disposizione del getto e la curvatura ciclonica sono tipiche, infatti, per una prevalenza di circolazione meridionale e ...

previsioni meteo - weekend di sole e piogge. In arrivo l'anticiclone africano : Italia divisa tra temporali e tempo soleggiato al Centro e sulle isole. Temperature in rialzo a partire da lunedì

Le previsioni meteo per la Toscana : temporali nel weekend : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana, fino al 21 ottobre 2019. Domani in mattinata possibilità di isolate e deboli piogge sulle zone di nord ovest in particolare sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso con locali piogge isolate in Arcipelago. Nel pomeriggio qualche precipitazione sparsa, anche a carattere di rovescio, potra’ interessare anche il litorale centrale e in serata gran parte del nord ovest. Poco nuvoloso. ...