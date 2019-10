Le nuove star di Instagram? I makeup artist Ecco chi sono i più noti e quanto

Sclerosi multipla : nuove tecnologie e social per contrastarla : In corso a Bologna il congresso nazionale del Sin (Società italiana di neurologia); tra i diversi simposi quello organizzato da Novartis sulla Sclerosi multipla, che ha messo in luce l’importanza della diagnosi tempestiva, ma anche dei device e delle nuove tecnologie, oltre al bisogno di trattamenti sicuri ed efficaci per a ritardare la progressione della disabilità. “La Sclerosi multipla é un esempio di quanto una patologia cronica ...

E’ stato saggio fare dell’iva una sorta di Santo Sepolcro da conquistare con nuove Crociate? : Dalla metà di agosto la discesa dei tassi sovrani in Italia ha raggiunto i minimi storici: 0,82 per cento sul BTP decennale, da 2,57 per cento nella prima metà del 2019. Lo spread con la Germania a 142 punti.Sono risultati importanti (sono previsti 5 miliardi in meno di interessi passivi) conseguiti senza costi né sacrifici, attraverso la ‘’moneta’’ della politica (quella stessa che l’esecutivo ...

Conte : "Come posso stare sereno?". Renzi : "Non vogliamo far cadere il governo - ma no a nuove tasse" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replica a Matteo Renzi che aveva definito un "pannicello caldo" la manovra finanziaria del governo che prevede solo un paio di miliardi da destinare al taglio del cuneo fiscale nel 2020. Il premier ricorda i vincoli di bilancio europei e la strada stretta della flessibilità possibile: oltre il deficit al 2,2% non si può andare, a meno di volersi porre in contrapposizione con ...

Dai laboratori Unibas uno studio su nuove molecole per contrastare importanti patologie : Il gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Maria Funicello si occupa essenzialmente di sintesi di nuove molecole ad...

Brexit - i cittadini dell'Ue potranno restare in Gran Bretagna fino al 2023 : le nuove regole : Il governo è pronto ad annunciare una liberalizzazione delle norme sulla residenza dei cittadini dell'Unione Europea nel Regno Unito per dissipare le preoccupazioni sul loro status dopo...