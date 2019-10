Le migliori serie TV di sempre | da I Soprano a Breaking Bad e Il Trono di Spade

8 tra le migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019 - da Sex Education a Tuca & Bertie : Trovare delle buone serie tv da vedere su Netflix non è semplicissimo, ammettiamolo. Il catalogo cresce di mese in mese ed è inevitabile che l'attenzione riservata ad alcune grandi produzioni faccia passare inosservati altri piccoli gioielli. Forse non riusciremo mai a guardare tutto, ma è nostro dovere di appassionati non perderci il meglio. Ripercorriamo quindi alcune delle migliori serie tv da vedere su Netflix nel 2019, suddivise per ...

Le migliori miniserie tv del 2019 - da Chernobyl ad Unbelievable : dieci titoli da vedere : Tra le migliori miniserie tv del 2019 che diverse emittenti e piattaforme hanno proposto agli amanti della serialità ci sono titoli che resteranno nella storia per i premi prestigiosi che hanno conquistato, altre che forse saranno ricordate meno, ma di sicuro ci sono titoli estremamente interessanti dal punto di vista del soggetto e della sua drammatizzazione, nonché di grande qualità dal punto di vista tecnico. E che dunque vale la pena ...

Le 5 migliori serie tv simili a Desperate Housewives - da Devious Maids a Why Women Kill : La premessa è d'obbligo: le casalinghe di Wisteria Lane hanno lasciato un vuoto incolmabile nel nostro cuore e non ci sogneremmo mai di rimpiazzarle coi primi che capitano. Eppure avvertiamo il bisogno di immedesimarci nella quotidianità altrui, ficcanasare fra i sordidi segreti di vite apparentemente normali, giustificare o condannare i comportamenti e le relazioni più improbabili fra uomini e donne di ogni tipo. Per farlo non possiamo che ...

Serie C - le migliori 20 : ecco come sarebbe la classifica se ci fosse un unico girone : Premessa. Non è una classifica reale. Non può esserlo visto che si prendono in considerazione tre gironi diversi, con forza e caratura delle avversarie differenti e conseguentemente con somma punti che sarebbe potuta variare da raggruppamento a raggruppamento. Per intenderci, magari il Monza avrebbe fatto meno punti in un più complesso girone C e la Reggina di più in un più semplice girone A. Ma non lo sappiamo. Non ci importa. Il nostro ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Roberta Bianconi subito decisiva : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si completerà giovedì con Verona-Ancona, ma diverse sono state le italiane che si sono messe in evidenza nei quattro match disputati tra mercoledì 9 e sabato 12, che hanno lanciato in testa alla classifica Catania, Padova e Roma. Roberta Bianconi (Milano): le meneghine si sbloccano e conquistano i primi tre punti, e la bomber della Nazionale si mette in mostra siglando ben sei gol, ...

Calcio femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A. Girelli segna e ispira - Bonfantini e Serturini in evidenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 3° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli – Realizza e ispira. La top scorer in azzurro si comporta da riferimento con la maglia della Vecchia Signora e la sua prestazione contro il Florentia merita la ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : le migliori italiane della prima giornata. Fahr e Lubian : le centrali del futuro subito in evidenza : Avvio di campionato col botto per le giocatrici italiane. Tante le azzurre che si sono messe in evidenza nel turno di apertura della Serie A1: come sempre tante centrali, ruolo più ricoperto dalle giocatrici italiane ma anche qualche sorpresa, da aggiungere alle tante conferme. LE migliori italiane della Serie A1 femminile RAPHAELA FOLIE: Prova maiuscola della centrale azzurra che fa volare Conegliano nella sfida tutt’altro che scontata ...

Basket - i migliori italiani della 4a giornata di Serie A. Abass e Laquintana importanti per Brescia - Ricci e Aradori per le bolognesi : Dopo un’intensa quarta giornata di Serie A 2019-2020, è tempo di tracciare il bilancio di quanto accaduto nella massima Serie per quel che concerne i migliori interpreti del weekend in chiave tricolore. Le notizie più interessanti arrivano da Brescia, dove la Germani riesce a portare a casa una roboante vittoria contro Trento per 92-66 in cui spiccano le prestazioni di Awudu Abass e Tommaso Laquintana. Il primo, con 17 punti, 5 rimbalzi e ...

Le migliori serie tv distopiche - da Black Mirror a The Handmaid’s Tale : Chi potrebbe darci torto se dicessimo che la realtà attuale è davvero orribile? Nessuno, forse, ma la letteratura, il cinema e la televisione non perdono occasione per suggerire che potrebbe andar peggio. Ce lo fanno notare raccontando di società in cui correnti politiche, innovazioni tecnologiche o fenomeni sociali deragliano al punto da tratteggiare scenari insopportabilmente opprimenti, insidiosi ed estremi. In una parola, distopici. Le ...

Basket femminile - le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1. Madonna e Nicolodi protagoniste indiscusse : Dopo la seconda giornata di Serie A1, disputata in un anomalo intervallo di ventiquattr’ore tra martedì e ieri, in più di un’occasione le italiane in scena si sono messe in evidenza. Nel match vinto da Empoli su Battipaglia con un netto 79-54, il ruolo principale lo assume Tayara “Tay” Madonna. Brasiliana di nascita, classe ’91, adottata da genitori italiani, protagonista dell’intera trafila delle nazionali ...

Basket femminile - le migliori italiane della prima giornata di Serie A1 2019-2020 : Si è svolta nel weekend al Palasport di Chianciano Terme la diciottesima edizione dell’Opening Day, due giorni in cui tutte le 14 squadre della Serie A1 femminile 2019-2020 sono scese in campo per le sette partite della prima giornata. Questi i risultati. Sabato: Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57, Umana Reyer Venezia-Iren Fixi Torino 81-64, Allianz Geas Sesto San Giovanni-Sicily By Car Palermo 70-57, Gesam Gas e Luce Le Mura ...

Basket - i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Aradori e Fantinelli - sforzo vano. Molte le prestazioni di sostanza : Si è conclusa anche questa terza giornata in Serie A, e bisogna dire che stavolta ai colori italiani è andata diversamente bene, nel senso che i fatturati in punti e valutazione non sono stati di grido nella maggioranza dei casi, ma hanno comunque rappresentato parti importanti degli incontri. Nella prestazione non certo brillante della Fortitudo Bologna a Varese, sono (in parte) Matteo Fantinelli e Pietro Aradori i due che si oppongono ...

