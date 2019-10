Le Iene | Tina Cipollari disperata | Sto andando a denunciare mio figlio

Le Iene - scherzo a Tina Cipollari : il figlio coinvolto nelle gare clandestine e lei lo denuncia : Ci è mancato poco che Tina Cipollari denunciasse suo figlio Mattias. Tutta colpa dello scherzo che Le iene hanno organizzato per l’opinionista di Uomini e donne nella puntata in onda giovedì 17 ottobre su Italia 1 (QUI il video). Tina Cipollari e lo scherzo de Le iene Tina è infatti convinta che il figlio (uno dei tre avuti dall’ex marito Kikò Nalli) sia coinvolto in un giro di corse clandestine di auto truccate con le macchinette, ...

Tina Cipollari vittima di uno scherzo delle Iene : l'opinionista voleva denunciare il figlio! (Video) : Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, è stata la vittima dello scherzo de Le Iene, andato in onda nella puntata di giovedì 17 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1.Lo scherzo, realizzato da Alessandro Di Sarno, è stato realizzato con la complicità del figlio Mattias: verso il finale, lo scherzo è anche sfuggito di mano alle Iene perché, involontariamente, sono rimaste coinvolte anche le forze dell'ordine.prosegui la ...

Tempesta d'amore - spoiler al 5 ottobre : Tina vIene ingannata da Ragnar : Le anticipazioni della famosa soap opera ambientata a Vagen in Germania Tempesta d'amore riguardano diverse novità interessanti per i fan affezionati. Nelle prossime puntate che andranno in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre, Natascha mentirà a Michael, mentre Jessica sarà notevolmente insistente nel voler incontrare sua figlia; per tale ragione Natascha le ordinerà di non avvicinarsi mai più alla bambina. Successivamente Jessica ...

Grande Fratello - tra Daniele e Gaetano volano stracci : intervIene Kikó - c’entra Martina : Grande Fratello, la lite tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena fa discutere Oggi sta succedendo di tutto tra gli ex concorrenti del Grande Fratello 16 perché dopo la lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che ha pubblicato un messaggio privato della prima su Instagram, è intervenuto anche Gaetano Arena accusando il suo […] L'articolo Grande Fratello, tra Daniele e Gaetano volano stracci: interviene Kikó, c’entra Martina proviene ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari faccia a faccia con Er Faina : gli si avventa contro - la De Filippi intervIene : Dopo aver lasciato in anticipo il docureality di Canale 5 Temptation Island Vip, Er Faina è stato invitato nell'altro programma della De Filippi Uomini e Donne. In studio il netturbino si è però, finalmente, trovato faccia a faccia con l'opinionista Tina Cipollari. Da quanto emerge dalle anticipazio

Gara clandestina di moto : intervIene la polizia : Mariagiulia Porrello La competizione era stata pianificata tramite il social network Instagram. Alla vista degli agenti i centauri, alcuni dei quali minorenni, si sono dati alla fuga. Gare spericolate in sella alle motociclette che mettevano a rischio non solo l’incolumità dei centauri stessi, ma anche quella degli altri utenti della strada. Erano di questo tenore le diverse segnalazioni telefoniche pervenute settimana scorsa alla ...

Argentina - ecco chi vIene colpito dal default : Sono state allungate solo le scadenze brevi ma la sfiducia contagia tutte i bond con cali tra il 30 e il 50%?nel 2019

David Scarantino offende Cristina Incorvaia : “Maledetta”. La De Filippi intervIene : Cristina Incorvaia e David Scarantino, protagonisti della prima registrazione del trono over di Uomini e Donne, si sono resi protagonisti di una sceneggiata che ha spinto Maria De Filippi ad intervenire. Ospiti della registrazione del trono over di Uomini e Donne, David Scarantino e Cristina Incorvaia si sono resi protagonisti di una scena poco felice che ha richiesto l’intervento di Maria De Filippi.\\ La coppia, che si è ...