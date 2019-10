Le Iene | lo scherzo a Tina Cipollari | “Tuo figlio pieno di debiti per le corse

Le Iene - scherzo a Tina Cipollari : il figlio coinvolto nelle gare clandestine e lei lo denuncia : Ci è mancato poco che Tina Cipollari denunciasse suo figlio Mattias. Tutta colpa dello scherzo che Le iene hanno organizzato per l’opinionista di Uomini e donne nella puntata in onda giovedì 17 ottobre su Italia 1 (QUI il video). Tina Cipollari e lo scherzo de Le iene Tina è infatti convinta che il figlio (uno dei tre avuti dall’ex marito Kikò Nalli) sia coinvolto in un giro di corse clandestine di auto truccate con le macchinette, ...

Tina Cipollari vittima di uno scherzo delle Iene : l'opinionista voleva denunciare il figlio! (Video) : Tina Cipollari, la vulcanica opinionista di Uomini e Donne, è stata la vittima dello scherzo de Le Iene, andato in onda nella puntata di giovedì 17 ottobre 2019, in prima serata su Italia 1.Lo scherzo, realizzato da Alessandro Di Sarno, è stato realizzato con la complicità del figlio Mattias: verso il finale, lo scherzo è anche sfuggito di mano alle Iene perché, involontariamente, sono rimaste coinvolte anche le forze dell'ordine.prosegui la ...

Occupano abusivamente la casa di Angelo Pintus - ma è uno scherzo de Le Iene : Angelo Pintus è abituato a far ridere la gente, ma stavolta il comico ha rischiato di perdere le staffe per uno scherzo architettato dalla trasmissione Le Iene. Pintus è stato vittima della beffa orchestrata dagli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis. La vacanza organizzata nella sua casa di Fuerteventura ha rischiato di finire davvero male.\\ adsensesiIl suo soggiorno nella splendida isola delle Canarie è stato infatti un incubo. ...

Le Iene - scherzo ad Alvin che sbotta : “Ma che ca**o fai?” (VIDEO) : Alvin e lo scherzo de Le Iene: il conduttore di EuroGames in panico e sbotta Nel mirino dello scherzo de Le Iene, ad opera degli inviati Corti e Onnis, è finito Alvin. Al conduttore di EuroGames, al fianco di Ilary Blasi, è stato fatto credere di fargli provare un’esperienza ad alta quota. Le due Iene hanno approfittato della presenza di Alvin a Giù in 60 secondi di Veronica Ruggeri che prevede il lancio di vari personaggi famosi col ...

