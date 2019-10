Le contraddizioni del governo sugli investimenti per il clima

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Mentre il consiglio dei ministri approvava, salvo intese, il Documento Programmatico di Bilancio 2020, l’agenzia europea sull’ambiente rendeva pubblico lo studio scientifico sull’impatto dell’inquinamento in Europa da Pm 2,5, biossido di azoto e ozono, confermando dati drammatici per il nostro Paese: 76.200 decessi prematuri solo nell’anno 2016 e 717.200 anni di vita persi.L’Organizzazione mondiale della sanità ha calcolato che in Italia l’impatto economico dell’inquinamento è pari a 87 miliardi di euro all’anno, una cifra mostruosa che dovrebbe condizionare le scelte di bilancio del nostro Paese verso una reale conversione dei sistemi produttivi nella direzione della conversione ecologica.Purtroppo dalla lettura del documento di bilancio questa svolta non c’è. Il ministro Gualtieri ha previsto due fondi di ...

