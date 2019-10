L' arte è una cosa che conta? Solo se rispondi in modo esatto puoi comprare

Andria - crolla parte di una palazzina in pieno centro : feriti una donna e un pompiere : Un brutto episodio si è verificato ieri sera, 17 ottobre, ad Andria, una delle tre città capoluogo della provincia pugliese BAT (Barletta-Andria-Trani): secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, in via Vittor Pisani intorno alle ore 20 è crollata una porzione di una palazzina che si trovava proprio in pieno centro. Il crollo ha provocato due feriti, ovvero una donna che si trovava all'interno dell'immobile e un Vigile del Fuoco, che ...

Kate Middleton in Pakistan - una tempesta di fulmini ritarda la partenza : Contrattempo per Kate Middleton e William in Pakistan. Da programma i Duchi di Cambridge avrebbero dovuto lasciare Lahore il 17 ottobre per raggiungere Islamabad e da lì prendere l’aereo che li avrebbe riportati a Londra. Ma non è stato così. Una violenta tempesta di fulmini ha costretto William e Kate a restare nell’antica città. Attimi di difficoltà e tensione si sono vissuti per trovare una camera d’albergo all’augusta ...

Irrompe in casa dei vicini e uccide a martellate una 52enne per stuprare la figlia 12enne : La donna era stata incaricata di fare il bucato per i proprietari di casa che erano via e aveva portato la figlia. L'uomo ha visto dalla finestra mamma e figlia, le ha seguite con una mazza e un martello, è entrato nell'abitazione dei vicini e le ha aggredite a sangue freddo uccidendo la 52enne e ferendo gravemente la piccola prima di stuprarla.Continua a leggere

Una speranza di Paolo Chillè - parte per la California per curarsi dal tumore : “Voglio guarire” : Paolo Chillè, il ragazzo di Messina affetto da una rara forma di tumore in fase metastatica all'interno della gabbia toracica, partirà il 21 ottobre per gli Stati Uniti d’America per essere curato a Santa Monica, in California, dove ad attenderlo ci sarà un'equipe di medici che lo visiterà per provare terapie sperimentali al suo delicatissimo caso. Una vera e propria gara di solidarietà che ha permesso a Paolo e alla sua famiglia di tornare a ...

Valorose - una produzione originale Sky arte con Serena Dandini : Una donna, una storia, una rosa. Pensando al mondo come un grande giardino nasce Valorose il programma ideato e condotto da Serena Dandini al via da venerdì 18 ottobre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) che vuole raccontare la storie di tante donne, famose e sconosciute, spesso perseguitate e a volte dimenticate dai libri di storia che con il loro contributo umano, intellettuale, sociale e artistico hanno...

Il fallimento fa parte del gioco. E non sempre corrisponde a una rivincita : Di “giornate” declinate nazionalmente, internazionalmente o globalmente ne esistono ormai un numero superiore ai giorni del calendario (anche Vivere con lentezza vi ha contribuito). Premesso che ogni giorno della nostra vita dovrebbe essere affrontato come una “giornata”, cioè come un unico prezioso, scandito quotidianamente, avrete forse notato che il 13 di ottobre era proprio uno di quei giorni multigiornata dedicato rispettivamente: alle ...

Polonia - cento balle di rifiuti di plastica abbandonate in area industriale : una parte proviene dalla raccolta differenziata italiana : Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio di rifiuti di plastica in Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di balle, almeno in parte provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani italiani, in un’area industriale di Gliwice, in Polonia. Nelle balle di rifiuti plastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti ...

Ritorno sulla Luna : la NASA svela le nuove tute del progetto artemis : La NASA ha svelato le tute che saranno indossate dalla prima donna sulla Luna e dai suoi colleghi astronauti nell’ambito del programma Artemis, con il quale l’Agenzia intende riportare entro 5 anni esseri umani sul nostro satellite, e realizzare una stazione spaziale, il Gateway. Si tratta di due modelli leggeri, comodi e colorati: uno è bianco con strisce blu e rosse, denominato Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), e ...

L'oroscopo di giovedì 17 ottobre : Marte in opposizione alla Bilancia - Acquario fortunato : Durante la giornata di giovedì 17 ottobre, Giove in trigono nel segno del Sagittario, aiuterà i nativi del segno ad alleviare lo stress delle giornate precedenti per quanto riguarda l'ambito sentimentale, mentre Ariete cercherà di risolvere alcune ostilità sul posto di lavoro. Gli influssi di Mercurio influenzeranno i nativi Toro, che in questo periodo preferiranno concentrarsi di più sul lavoro, al contrario la Luna in Gemelli farà in modo che ...

Emma riparte con gli instore per il lancio dell'album 'Fortuna' : Dopo lo stop professionale legato a problemi di salute, la cantante salentina torna sulla scena. E si prepara a festeggiare...

Europa League - la Uefa chiude una parte della Curva Nord della Lazio per il match contro il Celtic : L’Uefa, che aveva aperto un procedimento nei confronti della Lazio perchè alcuni suoi tifosi, in occasione della sfida europea contro il Rennes, lo scorso 3 ottobre, si sarebbero esibiti in saluti romani, ha deciso di chiudere una parte della Curva Nord biancoceleste per la gara interna contro il Celtic. “Le decisioni della ‘control, Ethics and Disciplinary Body’ della Uefa in riferimento ai comportamenti tenuti da ...

DiMartedì - Alessandro Sallusti condanna Conte e Di Maio : "Una truffa - il conto del Papeete è il loro" : "Una truffa, una presa in giro". Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, Alessandro Sallusti si accalora analizzando le anticipazioni sulla manovra la cui bozza il governo di Pd e M5s deve spedire alla Commissione Ue di Bruxelles entro la mezzanotte di martedì. Una corsa contro il tempo, visto le num

Manovra - una lotteria degli scontrini riservata a chi paga con le carte : Conte: “Stasera l’ok alla Manovra, quota 100 rimane”. In arrivo anche un’agenzia nazionale per la ricerca

