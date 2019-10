L’allenatore della nazionale di calcio bulgara | Krasimir Balakov | si è dimesso | forse per

Eusebio Di Francesco non è più L’allenatore della Sampdoria : L’allenatore Eusebio Di Francesco ha rescisso il suo contratto con la Sampdoria in accordo con la dirigenza a soli cinque mesi di distanza dal suo ingaggio. Il cambio di allenatore è stato motivato dal pessimo inizio di campionato della squadra,

Ufficiale : Di Francesco non è più L’allenatore della Sampdoria : La Sampdoria ha comunicato l’esonero di Eusebio Di Francesco. Dopo un inizio di stagione disastroso e con la squadra genovese ferma all’ultimo posto in classifica era nell’aria da diverse ore la risoluzione del contratto del tecnico abruzzese. Ora è arrivata l’ufficialità. L’annuncio è stato dato dalla società blucerchiata sul proprio sito e sui canali social. Ancora non è chiaro chi sarà il sostituto che si ...

Il sogno della pallavolista 15enne diventato un incubo : “L’allenatore mi perseguitava con ricatti sessuali” : Il ricordo della giovane: «Ho smesso di giocare, era l’unica cosa che potevo fare. Oggi, a 23 anni, saprei reagire»

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Domani l’Italia sfida il Canada : le sensazioni delL’allenatore della mischia De Carli : Domani mattina gli azzurri del Rugby tornano in campo per la sfida contro il Canada valida per il secondo match della Coppa del Mondo 2019: le sensazioni di Giampiero De Carli Caldo e una giornata tipicamente estiva hanno accompagnato il Captain’s Run della Nazionale Italiana Rugby all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka dove Domani alle 16.45 locali (9.45 italiane) l’ItalRugby affronterà nel secondo turno del Girone B il Canada (prima partita ...