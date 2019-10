Lady Gaga cade giù dal palco e il video diventa virale

Lady Gaga cade giù dal palco insieme a un fan che non riesce a tenerla in braccio : il video : Brutta caduta dal palco per Lady Gaga. La popstar si stava esibendo in un concerto a Las Vegas quando è saltata in braccio a un suo fan che però mentre la teneva ha perso l’equilibrio, facendola cadere giù dal palco, a pochi centimetri dai fan in prima fila che hanno immortalato la scena in video diventati virali sui social. Fortunatamente la cantante non si è fatta nulla di grave e, dopo esser stata soccorsa dagli uomini della sicurezza ...

Lady Gaga cade dal palco insieme a un fan durante uno show a Las Vegas : Lady Gaga ieri sera si stava esibendo a Las Vegas durante lo show “Enigma”, che fa parte della sua residency, quando ha avuto un rovinoso incidente sul palco, prontamente ripreso da migliaia di telefonini che hanno presto postato la clip della sua caduta sui social. La popstar è finita letteralmente giù dal palco, senza però riportare gravi conseguenze, come hanno dichiarato in una nota stampa i membri del suo staff. Tutto è cominciato quando la ...

Lady Gaga è caduta giù dal palco in braccio a un fan durante uno degli show di Enigma a Las Vegas : OMG The post Lady Gaga è caduta giù dal palco in braccio a un fan durante uno degli show di Enigma a Las Vegas appeared first on News Mtv Italia.

Ninja - Fortnite e Lady Gaga : trio delle meraviglie per un nuovo progetto top secret? : Tutti gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale sanno benissimo chi sia Ninja. All'anagrafe Richard Tyler Blevins, lo streamer ha fatto la sua fortuna su Twitch proprio con il Battle Royale di casa Epic Games, prima di passare al rivale Mixer per una cifra che si vocifera essere astronomica. Una carriera molto diversa - ma altrettanto brillante - da quella di Lady Gaga, popstar e attrice americana che di recente ha sbancato il botteghino e ...

Lady Gaga twitta : "cos'è Fortnite?". Arriva la risposta di Ninja : Lady Gaga è una delle musiciste più apprezzate in circolazione. Ninja è uno streamer con milioni di fan. Questi due nomi insieme sono forse tra i più grandi crossover nella storia della cultura pop.Chi si occupa di videogiochi, o chi ama giocarli, conosce sicuramente il fenomeno Fortnite. In realtà, anche "fuori" dal settore conoscono il celebre videogioco di Epic, tuttavia, qualcuno non sa ancora cosa sia questo misterioso Fortnite.Tra queste ...

"Cos'è Fortnight?". Lady Gaga non conosce il popolare gioco Fortnite? - : Serena Granato Lady Gaga fa discutere. Ecco perché "What's fortnight?", quest'ultimo è il quesito che la cantante pop Lady Gaga ha lanciato sul suo profilo Twitter, una domanda -letteralmente l'equivalente inglese di "Cos'è fortnight?"- che nelle ultime ore ha diviso l'opinione del popolo del web. La cantante di Poker Face è, a quanto pare, accusata da molti utenti sui social di non essere a conoscenza dell'esistenza di uno degli ...

Elton John ha aiutato a uscire dalla droga anche Lady Gaga : La popstar, dopo essere stato aiutato da amici come Freddie Mercury e George Harrison a disintossicarsi da droga e alcol, si è speso lui stesso in prima persona per aiutare amici come Donatella Versace e Lady Gaga, ma fallendo però con George Michael con suo grande rammarico... Dopo quello di Donatella Versace, saltano fuori i nomi di diverse star che Elton John dal dramma della dipendenza da alcol e droga. Non sempre con successo, come nel caso ...

Lady Gaga pubblicherà una nuova versione dell’album “Artpop” con una sostanziale modifica : Ecco di cosa si tratta The post Lady Gaga pubblicherà una nuova versione dell’album “Artpop” con una sostanziale modifica appeared first on News Mtv Italia.

Amadeus vuole Lady Gaga a Sanremo 2020 : trattative in corso : Continuano i rumors sul prossimo Festival di Sanremo e, secondo recenti indiscrezioni, Amadeus avrebbe chiesto alla Rai di iniziare le trattative per portare Lady Gaga sul palco del Teatro Ariston. A rivelare la notizia bomba è il settimanale Spy, che racconta il tentativo del nuovo direttore artistico della kermesse musicale di portare sulla riviera ligure una delle cantautrici internazionali e attrici di maggiore successo. Ripristinati gli ...

Lidia Schillaci fa Lady Gaga a Tale e Quale Show : la stampa Usa la scambia per la pop star : L’imitazione di Lady Gaga fatta da Lidia Schillaci a Tale e Quale Show è stata talmente somigliante che la stampa americana è caduta in inganno è ha pensato che si trattasse di un’esibizione della vera popstar americana. Sul palco del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, l’attrice ha replicato la memorabile performance di Lady Gaga alla notte degli Oscar, quando assieme a Bradley Cooper cantò al pianoforte ...

Lady Gaga e Bradley Cooper di nuovo insieme (per un documentario) : Il gossip su una possibile relazione fra Lady Gaga e Bradley Cooper ha popolato per molto tempo le prime pagine dei settimanali di Gossip. Il rumor non è stato mai confermato né tanto meno è stato smentito, ma la popolarità dei divi di A Star Is Born è cresciuta considerevolmente. Ora sia la Gaga che Cooper tornano insieme ma per lavoro, come ha riportato Grazia.\\Si tratta di progetto realizzato dal celebre portale di Youtube. È in fase di ...

Tale e Quale - Yahoo Usa scambia Lidia Schillaci per la vera Lady Gaga : Durante la prima puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show, l'attrice Lidia Schillaci ha vestito i panni di Lady Gaga e ha cantanto Shallow, colonna sonora del film A Star Is Born. La concorrente dello show di Carlo Conti è stata chiamata a interpretare l'esibizione di Lady Gaga all'ultima edizione degli Oscar. Lidia Schillaci ha sfoggiato una parrucca biondo platino con una acconciatura raccolta, un vestito da sera nero e una parure di ...

Un anno di A Star Is Born di Lady Gaga - 5 curiosità sulla colonna sonora da 6 milioni di copie vendute : L'album A Star Is Born di Lady Gaga ha compiuto un anno e la popStar lo ha festeggiato mostrando una targa con le certificazioni ottenute dal disco, per un totale di oltre sei milioni di copie vendute a livello globale e più di 2 milioni solo negli Stati Uniti. Sul mercato statunitense si tratta del terzo album di Gaga certificato doppio platino dalla RIAA, dopo The Fame Monster e Born This Way. La certificazione dei sei milioni di copie ...

Tale e Quale - Lidia Schillaci scambiata per Lady Gaga in America : Tale e Quale Show, Lidia Schillaci scambiata per Lady Gaga da un noto sito Americano Nella prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, abbiamo assistito ad una performance meravigliosa di Lidia Schillaci. La cantante ha imitato Lady Gaga e si è esibita con Shallow la canzone simbolo del film A Star Is […] L'articolo Tale e Quale, Lidia Schillaci scambiata per Lady Gaga in America proviene da Gossip e Tv.