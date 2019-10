La valigia del corriere con dentro te chili di eroina

Atene - i finanzieri aprono la valigia del corriere e trovano l'eroina : Si tratta di tre chili di droga nascosta nel doppiofondo della valigia creato dall'uomo per non essere scoperto Emanuela Carucci eroina padre ? Luoghi: Atene Napoli

Vede la sua valigia abbandonata in mezzo alla pista prima del decollo e chiama l’hostess. Lei : “Si sta sbagliando - stia calmo” : Sei seduto comodamente sulla tua poltroncina. L’aereo sta decollando. Stai pregustando l’arrivo all’agognata meta delle vacanze o il ritorno alla dolce casa. Intanto, fuori dal finestrino, scorgi improvvisamente la tua valigia abbandonata in mezzo alla pista. Il peggior incubo di un passeggero d’aereo si è materializzato qualche giorno fa all’aeroporto di Monaco di Baviera. Karn Rateria è la vittima della clamorosa dimenticanza di un facchino. ...

Neonato trovato morto in valigia - il dramma a Vallo della Lucania : Va in ospedale San Luca di Vallo della Lucania con una forte emorragia. I sanitari capiscono che aveva appena partorito. La triste scoperta quando i carabinieri raggiungono l?abitazione dove...

La valigia che ti ricarica lo smartphone col movimento delle ruote : Portarsi dietro caricabatterie e power bank è diventata una consuetudine per non ritrovarsi con lo smartphone senza batteria prima di rientrare in casa. Necessità ancora più sentita quando si viaggia, anche se negli ultimi tempi sono arrivate valigie smart che integrano una batteria, la quale però deve essere a sua volta ricaricata di tanto in tanto. Per risolvere il problema Rollogo ha realizzato Escape S, modello da 35 litri che sfrutta la ...

Linea Verde Life - Daniela Ferolla a Blogo : "Con la valigia sempre pronta - alla scoperta delle città verdi" : Il sabato mattina di Rai 1 torna a tingersi di Verde. Dal 14 settembre riparte Linea Verde Life, spin-off di Linea Verde, che da circa quarant'anni si occupa di ambiente e natura. Ad arrivare al timone della trasmissione, direttamente dallo storico programma dell'Ammiraglia che va in onda di domenica, Daniela Ferolla. La conduttrice campana ha rivelato a Tvblog gli obiettivi della nuova edizione del programma, che la vedrà al fianco di ...

UNA NOTTE IN ITALIA/ La 'valigia' per chiudere gli spettacoli del Meeting 2019 : La band di Carlo Pastori e Walter Muto sarà protagonista della serata conclusiva del 40° Meeting per l'amicizia fra i popoli