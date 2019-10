La Storia di Elsa Morante | Dante e Sopravvissuti nel futuro della Rai – MIA

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Rai Fiction presenta i progetti per le prossimo fiction tra adattamenti di romanzi come Laa biografie comefino alle produzioni internazionali con Francia e Germania La fiction è sempre più il prodotto di puntaRai e sotto la guida di Tinni Andreatta, la produzione italiana targata Rai Fiction si sta affermando anche all’estero come dimostra il risultato de L’Amica Geniale un grande successo d’esportazione. La sfida è quella di continuare ad alzare l’asticellaqualità provando a presentare nuovi progetti innovativi, che sappiano rivolgersi a una platea ampia sia d’età che di gusti. Produzioni che abbiano l’ambizione di muoversi in una dimensione globale. Tra questi c’è Il Regno, prodotto con Cattleya, adattamento di Sandro Petraglia dell’omonimo romanzo di Emmanuel Carrère, che ha contribuito ai soggetti e alle ...

