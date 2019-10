La richiesta di estradizione della Spagna per Carles Puigdemont sarà valutata dal Belgio

Manager russo arrestato a Napoli per cospirazione - coinvolto un italiano. Mosca : “Usa ritirino la richiesta di estradizione” : È nello spazio aereo e diplomatico tra Mosca-Washington-Napoli che viaggia una storia che sembra avere i soliti ingredienti della trita spy story, ma che invece rivela una partita economica rilevantissima per la Russia e per il settore aereo, all’indomani della crisi della Boeing innescata dagli incidenti dei 737 Max. La prima mossa è stata giocata venerdì 30 agosto quando Alexander Korshunov è sbarcato a Capodichino con la moglie per una ...