La provocazione di Grillo | «E se togliessimo il voto agli anziani?» Pioggia di reazioni

Beppe Grillo - la provocazione : “Perché non togliere il diritto di voto agli anziani? Il futuro non sia modellato da chi non lo vedrà” : “Privare il diritto di voto agli anziani, ovvero eliminare il diritto di voto ad una certa età”, per garantire “che il futuro sia modellato da coloro che hanno un reale interesse nel vedere realizzato il proprio disegno sociale“. È la nuova provocazione lanciata da Beppe Grillo con un lungo post sul suo blog, dal titolo “Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?“. Il fondatore del Movimento 5 stelle si ...