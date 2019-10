La provocazione di Grillo | «E se togliessimo il voto agli anziani?» Pioggia di reazioni

Beppe Grillo lancia una provocazione : via il diritto di voto agli Over 65 : Beppe Grillo è di sicuro un personaggio abituato a ritrovarsi nell'occhio del ciclone, e anche nell'ultimo caso da lui sollevato non si è smentito. La nuova provocazione lanciata dal volto simbolo del Movimento Cinque Stelle, infatti, è quella di abolire il diritto di voto agli Over 65. La motivazione? Secondo il fondatore del M5S gli interessi degli anziani contrasterebbero troppo con quelli delle nuove generazioni, e sarebbero quindi deleteri ...