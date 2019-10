La Nasa presenta le nuove tute spaziali | anche nelle taglie da donna

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019)da indossareprossime missioni lunari, e di taglia adattaalle donne. I nuovi prototipi sono statiti dalla: sono stati progettati per la missione Artemis, che ha l’obiettivo di fare atterrare la prima(e il prossimo uomo) sulla Luna. «Ci andremo entro il 2024», ha spiegato il capo dellaJim Bridenstine, «e vogliamo che la missione sia sostenibile». La Luna sarà un banco di prova per spingere gli astronauti verso destinazioni ancora più lontane. «Alla fine l’obiettivo è questo: andremo su Marte», ha assicurato Bridenstine. «E per farlo, dobbiamo usare la Luna come terreno di prova». La nuova tuta spaziale si chiama Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU): è rossa, bianca e blu, e pensata per essere indossata dagli astronauti che esplorano la superficie lunare, e in particolare il polo sud della Luna (è ...

