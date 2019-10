La Leopolda dell' egolatria

Leopolda 10 - da Firenze la diretta della convention di Italia Viva : la prima di Renzi senza il Pd : L'articolo Leopolda 10, da Firenze la diretta della convention di Italia Viva: la prima di Renzi senza il Pd proviene da Il Fatto Quotidiano.

**Iv : Rossi - ‘iscritti Pd disertino Leopolda - anche Nardella’** : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Ho invitato gli iscritti e i militanti del Pd a disertare la Leopolda, non perché consideri nemici i militanti di Italia Viva, ma semplicemente perché stanno costruendo il loro partito che è diverso e che è in competizione con il Pd”. Lo ho scritto su Facebook il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi.“Lo dico anche al sindaco Nardella -aggiunge- che ci andrà e che dichiara di ...

Governo - Orlando contro Renzi : “Ultimatum della Leopolda come quelli del Papeete. Se qualcuno ha altri disegni lo dica subito” : “Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c’è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo Governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese”. Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ...

Firenze - indagato ex presidente della fondazione che finanziava la Leopolda di Renzi : L’avvocato fiorentino Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open, che era nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi tra cui la Leopolda, è indagato dalla procura di Firenze nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dal pm Luca Turco, che ipotizza il reato di traffico di influenze. Sarebbe stata eseguita anche una perquisizione. “L’avvocato Alberto Bianchi è indagato per una ipotesi di reato fumosa qual è il traffico di ...

