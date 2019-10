La grande manifestazione indipendentista a Barcellona

Fonte : ilpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Per protestare contro le condanne ai leader indipendentisti catalani: stanno partecipando decine di migliaia di persone

Giorgiolaporta : In attesa di #PortaaPorta voglio invitarvi alla grande manifestazione dell'#OrgoglioItaliano, #sabato19 a #Roma. A… - matteosalvinimi : #Salvini: piazza San Giovanni, la piazza più grande di Roma, il 19 ottobre alle 15 sarà aperta a tutti. Già più di… - enpaonlus : grande manifestazione a Torino per dire NO alla sperimentazione che rende ciechi i macachi. Dobbiamo pretendere il… -