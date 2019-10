La grande amarezza di Sergio Volpini | “Ho fatto di tutto per far dimenticare il mio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Morirò da Ottusangolo”. È l’amara costatazione di, uno dei concorrenti storici della prima edizione delFratello. Quando entrò nella Casa più spiata d’Italia, assieme a Pietro Taricone e Rocco Casalino, aveva 25 anni, veniva da Ancora ed era un surfista belloccio. “Avevo la presunzione del giovane 25enne. Prima di entrare nella Casa avevo studiato a menadito il format olandese, che ancora nessuno conosceva bene: credevo di aver capito come funzionasse ilFratello, invece sapete com’è andata a finire, proprio a me?quello che pensavo di averdi interessante, non è mai andato in onda”, ha ricordato durante una lezione all’Università Cattolica organizzata in occasione del ventennale del reality. “Subito dopo l’eliminazione, arrivo in studio e Daria Bignardi mi fa vedere un filmato – ha ricordato-: ...

