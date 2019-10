La crisi non risparmia Renault Ko in Borsa Al via il tavolo al Mise

“Colpo durissimo”. Uomini e Donne - Gemma Galgani in crisi : lacrime a non finire : Non ne va bene una a Gemma Galgani. Dopo le critiche di Tina e Gianni Sperti ecco che la dama si trova a incassare una altro colpo durissimo. Nella registrazione di oggi è venuto fuori che in settimana Gemma ha aspettato Jean Pierre al suo albergo perché aveva delle cose da chiarire. La cosa da chiarire era qualcosa che ha fatto molto male a Gemma Galgani. La Dama di Uomini e Donne ha scoperto che Jean Pierre ha lasciato il suo numero anche a ...

“crisi”. Giulia De Lellis e Iannone i fan ne sono sicuri : il pilota rompe il silenzio : Le voci di crisi erano nell’aria da tanto. È normale quando di parla di personaggi chiacchierati e discussi come Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Basta un giorno di assenza dai social, un’uscita solitaria e un the con gli amici o le amiche che il gossip si scatena. Lo ha imparato bene Andrea Iannone che durante il suo fidanzamento con Belen Rodriguez ha vissuto giorni davvero difficili, con i fotografi che entravano addirittura nel paddock del ...

LA STRADA DI CASA 2 OGGI NON VA IN ONDA/ Anticipazioni 22 ottobre : pubblico in crisi! : La STRADA di CASA 2 non va in ONDA OGGI, martedì 15 ottobre: le Anticipazioni della puntata 22 ottobre con la tragica morte di...

Cattolici - i tradizionalisti non conoscono crisi vocazionale : Giuseppe Aloisi Se la Chiesa cattolica vive una crisi numerica e vocazionale, i tradizionalisti aumentano per fedeli aderenti e per sacerdoti ordinati "L’uomo religioso nasceva per essere salvato. L’uomo psicologico nasce per essere contento". É una frase di Philip Rieff, che è cara a quelli che vengono chiamati tradizionalisti. Per una disamina sulla presa delle realtà cattoliche oltranziste in dottrina, si può partire da questo ...

Il meteo-climatologo Luigi Mariani a MeteoWeb : “Non c’è alcuna crisi climatica - vari effetti positivi dal riscaldamento globale” : Luigi Mariani, agrometeorologo e meteoclimatologo che insegna all’Università di Milano, in un’intervista ai microfoni di MeteoWeb ha parlato di clima e riscaldamento globale in un momento in cui l’allarmismo sul tema ha raggiunto livelli molto alti. Il Prof. Mariani ha fornito un quadro molto chiaro, partendo dalle conoscenze attuali della climatologia fino al riscaldamento in atto e ai suoi effetti sulla Terra, che non sono solo ...

Perché i focolai di crisi in Medio Oriente non infiammano il petrolio : Il Brent dopo la fiammata di oltre 2 punti percentuali seguita alla notizia di una petroliera iraniana in fiamme nel Mar Rosso, ha ridimensionato la sua corsa. Restano ancora dubbi, però, su quanto accaduto oggi nelle prime ore dell’albaalla nave Suezmax.

Siria : Mattarella - Ue non protagonista ma paga conseguenze crisi (2) : (AdnKronos) – “Tutto questo -ha ribadito Mattarella- va fatto superando resistenze, gelosie, sguardi al passato, perché in questo mondo di giganti l’Europa altrimenti resterà marginale come la crisi Siriana sta ancora una volta in queste ore dimostrando”.L'articolo Siria: Mattarella, Ue non protagonista ma paga conseguenze crisi (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Siria : Mattarella - Ue non protagonista ma paga conseguenze crisi** : Atene, 11 ott. (AdnKronos) – “Due anni fa a Malta, nell’incontro di Arraiolos, io mi sono permesso di far presente che gli avvenimenti in Siria comportavano conseguenze molto gravi anzitutto per i siriani, subito dopo per l’Europa, ma l’Europa era priva di influenza sostanziale in quel teatro: i protagonisti erano altri ma le conseguenze si scaricavano sull’Europa. Oggi è ancora più così: i protagonisti ...

Jerry Calà : "Al cinema non si può più dire nulla - una vera ipocrisia" : Il comico, che al Terni Pop Film Fest ha ricevuto il Premio alla carriera, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa

La Fed vara l’alleggerimento della riforma bancaria post-crisi nonostante i timori di nuovi rischi : La Federal Reserve ha sdoganato nuove riforme delle regole che governano il sistema bancario americano, completando un significativo alleggerimento considerato necessario dalla maggioranza della Banca centrale ma criticato da chi teme possa facilitare il ritorno a rischi eccessivi per la finanza e per un'economia già indebolita

Ue : Confedilizia - mercato immobiliare italiano in crisi - governo non si rende conto gravità’ (2) : (AdnKronos) – Grazie a Confedilizia, sottolinea ancora, “è stata ritirata l’idea di una riforma del catasto, raccomandata dalla Commissione europea al fine di aumentare la tassazione sugli immobili, ma è solo uno scampato pericolo: la patrimoniale Imu-Tasi da 22 miliardi l’anno va ridotta, anche per stimolare i consumi, altro che aumentata”. Al contrario, conclude Confedilizia, “si legge di progetti di ...

Ue : Confedilizia - mercato immobiliare italiano in crisi - governo non si rende conto gravità’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “L’Italia, anche nel secondo trimestre del 2019, è l’unico Paese europeo i cui i prezzi delle case scendono. A confermare per l’ennesima volta lo stato di crisi del nostro mercato immobiliare è Eurostat, che contemporaneamente segnala la crescita che caratterizza tutto il resto del continente (+ 4,2%)”. Così in una nota Confedilizia commentando i dati diffusi ...

Andrea Marcucci - conto alla rovescia per Conte : "Sono del Pd e non sono renziano - ma fossi in lui...". crisi? : "La scissione del Pd non è ancora finita". Andrea Marcucci, senatore molto vicino a Matteo Renzi e rimasto, a sorpresa, tra i dem, avverte Nicola Zingaretti ma soprattutto Giuseppe Conte. "Chi non crede nel Pd è bene che vada via", spiega al Corriere della Sera, motivando la sua mancata adesione a I

MotoGP - GP Thailandia 2019 : la crisi senza fine di Valentino Rossi. Le gomme non funzionano - sprofonda a 19 secondi da Fabio Quartararo! : Valentino Rossi chiude il Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP con il morale sotto i tacchi ed una ennesima prestazione decisamente insufficiente, sua e di una Yamaha che proprio non riesce a guidare a dovere. Dopo un avvio di campionato tutto sommato incoraggiante, il “Dottore” si è fermato. Di botto. L’aspetto più preoccupante è che mentre all’inizio era l’unico a sfruttare la M1 (ricordiamo i due secondi ...