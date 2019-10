La Corte di Strasburgo ammette le telecamere nascoste sul lavoro ma solo in alcuni casi

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Se ha il fondato sospetto di essere derubato e se le perdite che ha subito sono ingenti, un datore dipuò installare delleper la videosorveglianza, senza avvertire i suoi dipendenti. Lo ha deciso la Grand Chambre dellaeuropea dei diritti dell’uomo, che ha ribaltato una sentenza di primo grado del 2018. Il caso in questione riguarda il proprietario di un supermercato vicino a Barcellona, che ha licenziatoaddetti alle casse che, come dimostrano le riprese della telecamera, avevano rubatoprodotti e avevano aiutato altri a fare altrettanto: la sua condotta è stata considerata legittima e non lesiva della privacy. I fatti risalgono al 2009: il direttore del supermercato, dopo avere rilevato grandi incongruenze fra stock di magazzino e vendite, oltre che una perdita di incassi, in cinque mesi, di circa 82 mila euro, aveva deciso di fare ...

petergomezblog : Corte di Strasburgo: “Datore di lavoro può usare telecamere nascoste per controllare i suoi dipendenti se ha il sos… - Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle non condivide in alcun modo la decisione presa dalla Corte di Strasburgo. La storia del nostr… - Radio1Rai : RT @gpg_radio1: Corte di Strasburgo: lecito usare le telecamere nei luoghi di lavoro. Ora a @Radio1Rai Eleonora Belviso, Francesca Romana… -