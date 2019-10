Juventus | tra rinnovo e addio | cambia il futuro di Dybala e Higuain

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 18 ottobre 2019)– Dopo essere stati ad un passo dal lasciare lain estate, ora Pauloe Gonzalosono pronti a blindare il proprio legame con i colori bianconeri ancora per altri anni. Secondo infatti quanto riportato da ‘Sportmediaset’, nei prossimi giorni potrebbero registrarsi passi in avanti in merito aldei due attaccanti argentini.verso ilIl Pipita è in scadenza di contratto nel 2021 e potrebbe prolungare di un anno in modo da permettere alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ di ammortizzare i costi del cartellino. Discorso diverso per, in scadenza nel 2022: lavorrebbe blindarlo proponendo ilfino al 2024 con un ritocco importante d’ingaggio. Leggi anche: Mercato: Pogba più lontano, ecco il vero obiettivo di Paratici! Infatti ha già avviato i contatti ...

