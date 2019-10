Juventus | Sarri in conferenza | chi recupera e chi no Indicazioni su Cuadrado | Higuain e

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Juventus Bologna - Sarri : “Ok 4-3-1-2 e 4-3-3. Ko Douglas Costa? Ecco la verità” : Juventus Bologna Sarri CONFERENZA STAMPA- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus-Bologna, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla delicata sfida dell’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero ha messo in chiaro le condizioni di Douglas Costa, Danilo e De Sciglio: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si sta allenando sempre ...

Juventus - gruppo al completo per Sarri e l'Italia gli consegna un Bernardeschi rigenerato : Per la Juventus si avvicina sempre di più il momento di scendere in campo: mancano due giorni alla gara contro il Bologna e per questo motivo questa mattina, i bianconeri si sono allenati alla Continassa. Finalmente Maurizio Sarri ha il gruppo al completo visto che sono rientrati tutti i nazionali, dopo che stamani è tornato anche Bentancur. Dunque il tecnico può iniziare a pensare alle scelte di formazione in vista della sfida di sabato. Per ...

Juventus - 4-3-1-2 o 4-3-3? Questo è il dilemma : Sarri ritrova Douglas Costa - che fine farà il trequartista? : La Juventus di Sarri sembra aver ingranato la marcia giusta. Dopo le iniziali difficoltà, venute fuori soprattutto attraverso le sofferenze difensive, i bianconeri hanno dato una prova di forza a San Siro contro l’Inter. Uno scontro diretto che ha visto prevalere la Juventus sotto tutti i punti di vista. Tecnico, perché la qualità della rosa è nettamente superiore a quella di tutte le altre squadre di Serie A; fisico, e anche da ...

Bernardeschi Juventus - svolta totale : Sarri lo proverà nel nuovo ruolo! : Bernardeschi Juventus- Un inizio di stagione piuttosto altalenante, condito da qualche buona prestazione, ma anche da tanti passi falsi. La sensazione è che Bernardeschi abbia bisogno di ritrovare una giusta condizione fisica e mentale per ritornare ad ottimi livelli. A tal riguardo, come anticipato ad inizio anno da Sarri, il tecnico bianconero potrebbe decidere di cambiare ruolo all’esterno offensivo bianconero, trasformandolo in una ...

Juventus - Menotti esalta Sarri : un commento anche sulla crisi della Sampdoria : César Luis Menotti, il leggendario Flaco che portò la prima Coppa del Mondo nell’Argentina dei generali esalta la Juventus ed in particolar modo l’allenatore Maurizio Sarri, ecco l’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Sarri il mio erede? Perché no? Ne sono contento e onorato. Non è la prima volta che in Italia si gioca bene: il Milan di Sacchi non nasce per caso. Ma il bel gioco non è un valore ...

Mercato Juventus - colpo grosso dal Chelsea : Sarri lo vuole a Torino : Mercato Juventus – Sono solo tre le partite in Premier League di Pedro con la maglia del Chelsea. L’attaccante spagnolo non è più un punto fermo del club londinese, che sta pensando sempre più a ringiovanire la squadra. Dalla prossima estate difficilmente, dunque, ci sarà spazio per l’ex Barcellona, pronto a intraprendere una nuova avventura, magari in Italia. Mercato Juventus, Pedro dal Chelsea Il calciatore conosce molto bene ...

Juventus - dall'Inghilterra : Kanté ed Emerson Palmieri nei desideri di Sarri (RUMORS) : Secondo il giornale britannico Express, Maurizio Sarri avrebbe avanzato due richieste, se non per gennaio, almeno per il mercato estivo 2020: si tratta del terzino sinistro Emerson Palmieri e del centrocampista francese Kanté. Il primo sarebbe la riserva ideale ma potenzialmente il titolare della fascia sinistra bianconera mentre il francese porterebbe quella quantità che sarebbe molto importante per un centrocampo di qualità come quello ...

Juventus - rinnovo importante in vista per uno dei pilastri di Sarri : Juventus – Sembrava dovesse essere uno dei primi, in estate, a fare le valigie, ma Blaise Matuidi ha confermato la sua centralità nella Juventus ed oggi è assolutamente intoccabile. Da esubero a protagonista. Blaise Matuidi si è presto la Juve a suon di prestazioni intelligenti, e adesso la squadra di Sarri non può davvero fare a meno di lui. Ecco perché, presto, potrebbe arrivare il rinnovo. Juventus, Matuidi verso il rinnovo Il ...

Juventus - Sacchi : ‘Sarri non mi sta stupendo’ : Maurizio Sarri, in questi mesi, sta facendo un lavoro eccezionale alla Juventus. Il tecnico toscano ha cambiato il volto dei bianconeri e la squadra sta assimilando al meglio i suoi schemi. La Juve con il nuovo allenatore sta proponendo un gioco spumeggiante e i tifosi juventini sono entusiasti delle prestazioni che sta offrendo la Vecchia Signora. In questa pausa per le nazionali in molti addetti ai lavori stanno elogiando il lavoro che ...

Bernardeschi Juventus - colpo di scena : c’è il cambio ruolo - Sarri ha deciso! : Bernardeschi Juventus- Un inizio di stagione piuttosto deludente e un rendimento lontano dal migliore Bernardeschi ammirato nella passata stagione. La sensazione è che l’ex Fiorentina fatichi a trovare continuità e convinzione totale nei proprio mezzi. Schierato in posizione di esterno offensivo, poi in quella di trequartista, Bernardeschi, in questo inizio di stagione, non ha convinto totalmente Sarri: prestazioni altalenanti, tanto ...

Juventus - sta tornando Douglas Costa : Sarri avrà dolci problemi di formazione : Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa ancora senza i nazionali. Maurizio Sarri sta lavorando con un gruppo ristretto ma per lui sono in arrivo notizie molto importanti. Infatti, il tecnico toscano sta per ritrovare Douglas Costa, Danilo e Mattia De Sciglio. Il rientro di questi tre giocatori consentirà alla Juve di fare ancora più rotazioni. Di certo il ritorno di Douglas Costa è un dolce problema per l'allenatore bianconero. ...

Juventus - la duttilità di Bentancur rappresenterebbe per Sarri un’alternativa importante : La Juventus può contare su una rosa profonda e di spessore. Alcuni giocatori considerati riserve in bianconero in altri top club sarebbero titolari e tra questi c’è Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano nella gara contro l'Inter ha mostrato una volta di più che possiede talento e personalità. Entrato solo nel secondo tempo a posto di Sami Khedira, è passato nel ruolo di trequartista quando Paulo Dybala è uscito ed e a suo posto è subentrato Emre Can. ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...