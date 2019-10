Juventus | due ballottaggi verso il Bologna | Higuain - Dybala e Buffon - Szczesny

Mercato Juventus - in arrivo 60 milioni : grazie ad Allegri e due cessioni top : Mercato Juventus – La Juventus è spettatrice fortemente interessata delle vicende in Premier League dove attende in particolare le mosse di Manchester United e Tottenham che, in crisi, stanno ragionando sulla possibilità di cambiare allenatore e tra i nomi più caldi per la successione rispettivamente di Ole Gunnar Solskjaer e di Mauricio Pochettino c’è Massimiliano Allegri. Il quale con un trasferimento in Inghilterra potrebbe ...

Mercato Juventus - due calciatori pronti a seguire Allegri allo United : Mercato Juventus – Max Allegri sembra essere destinato al Manchester United. Il tecnico livornese ha voglia di Premier, ed è pronto a chiamare a sè due suoi fedelissimi titolari in bianconero. Non solo Mario Mandzukic per il Manchester United. Ieri sono emersi i dettagli della trattativa che dovrebbe portare in Inghilterra il croato a gennaio, ai margini del progetto dell’allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Mercato Juventus, ...

Caos in Serie A : “via da Juventus e Milan” - nel mirino due calciatori [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, le ultime partite per le qualificazioni ad Euro 2020 hanno portato grosse emozioni ed indicazioni per il proseguo della stagione ma anche clamorose polemiche, sono scoppiati infatti due casi che riguardano il massimo torneo italiano. Nella bufera sono infatti Hakan Calhanoglu e Merih Demiral, nel dettagli i calciatori di Milan e Juventus nella partita della Turchia ...

Mercato Juventus - due giocatori in cambio di Pogba : contatti avviati : Mercato Juventus – La Juventus resta alla finestra per Paul Pogba. Il club bianconero non alza bandiera bianca per un possibile ritorno del francese a Torino e potrebbe avere il via libera dal possibile trasferimento di Eriksen al Real Madrid, che precluderebbe all’arrivo del ‘Polpo’ alla corte di Zidane. Pogba non sarebbe convinto dalla proposta di rinnovo del Manchester United. Infatti e valuterebbe un eventuale addio ...

CorSport : Inter e Napoli inseguono la Juventus ma sono ai due opposti : C’è una novità nel campionato, e soprattutto negli stimoli che il campionato offre alla Juventus di Sarri. Ed è rappresentata dalla presenza dell’Inter di Conte, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Se i bianconeri avessero perso il derby contro l’Inter di Marotta e Conte sarebbe stato un disastro, ecco perché la Juve ha giocato la sua migliore partita a Milano. L’Inter a sua volta ha tutte le intenzioni di stare addosso alla Juve e ...

Calciomercato Juventus - due spagnoli nel mirino di Paratici : i dettagli! : Calciomercato Juventus – Operazione terzino per la Juventus: la squadra di Sarri ha bisogno di rinforzare le fasce difensive dopo, soprattutto a causa di infortuni e assenze, le scelte per il tecnico bianconero sono ridotte ai minimi termini. Altamente probabile che a gennaio Paratici possa muoversi soprattutto per garantire una valida alternativa ad Alex Sandro sull’out mancino della retroguardia juventina: i nomi sono di alto ...

Juventus - inizio dai due volti per de Ligt : “vi svelo perchè ho trovato difficoltà” : Arrivato tra grandi aspettative, l’impatto con il campionato italiano non è stato entusiasmante per Matthijs De Ligt, il calciatore della Juventus è sembrato comunque in ripresa nelle ultime partite nonostante il rigore procurato contro l’Inter per un fallo di mano. Il difensore olandese ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero ai microfoni di Fox Sports. “Ho capito che all’inizio della mia avventura pensavo ...

Inter-Juventus - un trequartista e due punte : ecco l’11 di Sarri : Inter-Juventus : Sarri sciogli gli ultimi dubbi, e opta per un 4312 in vista della sfida di stasera contro i nerazzurri. Un modulo solo apparentemente conservativo, visto che sulla linea di difesa agiranno due centrocampisti aggiunti: Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. In attacco Higuain e Cristiano Ronaldo, a loro supporto Aaron Ramsey. Linea mediana a 3, con Khedira, Pjanic e Matuidi. In porta Szczesny. Inter-Juventus, l’11 di ...

Inter-Juventus diventa una sfida tra astronauti : Nespoli e Guidoni - due fedi nello Spazio : Mentre Luca Parmitano nello Spazio due giorni fa ha assistito per la prima volta a una partita di Rugby fuori dal pianeta, tifando per l’Italia che poi è stata sonoramente sconfitta dal Sudafrica, stasera altri due grandi astronauti italiani che al momento sono con i piedi… per terra, assisteranno al Derby d’Italia Inter-Juventus in programma alle 20:45 a San Siro. Parmitano, infatti, nel calcio tifa solo per il suo Catania ...

Juventus e Atalanta - due formazioni con qualche difetto ma molto europee : L' Atalanta è un modello di calcio europeo, ma di questo calcio prende sia tutto il meglio che tutto il peggio. Non ha abbastanza esperienza per sfruttare le virtù di questo gioco a tutto campo, insistente e continuo, applicato da un gruppo di giocatori che sanno fare tutto. Abbiamo visto difensori

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...

Mercato Juventus - nel mirino due talenti di Real Madrid e PSG : i dettagli : Mercato Juventus – Juventus alla ricerca di nuovi terzini per il 2020. Con Cuadrado sospeso tra il rinnovo e il rischio addio a parametro zero, Fabio Paratici sta vagliando le migliori soluzioni. In cima alla lista c’è Thomas Meunier del Paris Saint Germain, che in caso di mancato accordo coi parigini sarà disponibile a titolo gratuito dalla prossima estate. Tuttavia, oltre al 28enne belga, altri profili stuzzicano le idee ...

Juventus - senti Higuain : “ritorno al River Plate? Non chiudo la porta - ma ho due anni di contratto” : Gonzalo Higuain apre la porta ad un possibile ritorno al River Plate: il centravanti argentino ringrazia i tifosi sudamericani per l’affetto mostrato, ma pensa al presente in bianconero Se la Nazionale è un capitolo ormai chiuso della sua carriera, nonostate i “momenti intesi, belli e brutti” vissuti con la maglia Albiceleste, Gonzalo Higuain ha aperto ad un possibile ritorno nel campionato argentino. Intervistato da Fox ...

Calciomercato Juventus - sarebbero pronte due cessioni per gennaio : Perin e Pjaca : Sarà un mercato di gennaio molto interessante quello che riguarderà la Juventus: si attendono sicuramente delle novità già entro settembre sulla situazione Mandzukic, che dovrebbe accettare l'offerta di alcune società del Qatar, anche se i bianconeri chiedono 10 milioni di euro per la sua cessione. Qualora non si concretizzasse, possibile una cessione a gennaio della punta bianconera. Probabili partenze dovrebbero riguardare anche due giocatori ...