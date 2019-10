Juventus Bologna | Sarri | “Ok 4-3-1-2 e 4-3-3 Ko Douglas Costa? Ecco la verità”

La Juventus ospita il Bologna - dove vedere il match in diretta : dove vedere Juventus Bologna in Tv e streaming – Riparte la Serie A TIM, che dopo la pausa per le nazionali vede la Juventus di scena all’Allianz Stadium, dove affronterà il Bologna. I bianconeri, reduci dalla vittoria a San Siro contro l’Inter, puntano a un altro successo per mantenere la vetta della classifica. dove vedere Juventus […] L'articolo La Juventus ospita il Bologna, dove vedere il match in diretta è stato realizzato da ...

Juventus-Bologna - Higuain forse in vantaggio per una maglia da titolare : La Juventus tornerà in campo domani, sabato 19 ottobre, all'Alianz Stadium contro il Bologna di Mihajlovic. Dopo la sosta, c'è da capire come stanno i vari giocatori e questo potrebbe essere un fattore molto importante. Per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe essere Gonzalo Higuain ad affiancare Cristiano Ronaldo. Sarri ha tutti a disposizione tranne Chiellini e Ramsey Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è una squadra insidiosa. La Juventus contro ...

Juventus Bologna formazioni : CR7 con Higuain - sorpresa a centrocampo! : Juventus Bologna formazioni- E’ tempo di vigilia in casa bianconera in vista del match di domani contro il Bologna. Sarri potrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3 con il recupero di Douglas Costa, anche se difficilmente il brasiliano partirà dal primo minuto. Detto questo, poche novità in difesa, possibile un turno di riposo per Bonucci, il quale potrebbe lasciare il posto a Demiral. De Ligt confermato dal primo minuto, così come Cuadrado e ...

Juventus-Bologna - Serie A calcio : programma - orario e tv : Sabato 19 ottobre alle ore 20.45 si giocherà Juventus-Bologna, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A di calcio. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri andranno a caccia del quinto successo consecutivo in campionato per mantenere la leadership della classifica. Dall’altra parte i rossoblù proveranno a realizzare l’impresa e interrompere il trend negativo dei più recenti scontri diretti contro i bianconeri, con un solo gol fatto ...

Juventus-Bologna : Mihajlovic dovrebbe essere in panchina - Dybala titolare tra i bianconeri : La Juventus nell'ottava giornata di campionato, sabato 19 ottobre, ospita il Bologna all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45. Il campionato di Serie A quest'anno non è "banale" e "scontato" come nelle passate stagioni, ma ogni partita ha una sua narrazione: non c’è incontro che non racchiuda in sé degli spunti di particolare interesse. La Juve arriva alla partita con il Bologna carica d'entusiasmo per la vittoria sull’Inter. A parte ...

Juventus Bologna probabili formazioni : doppia novità dal 1' - si ritorna al 4-3-3? : Juventus Bologna probabili formazioni- Maurizio Sarri si prepara alla sfida di campionato contro il Bologna con l’idea di una mini rivoluzione nell’undici titolare. Di fatto, secondo quanto trapelato dagli ultimi allenamenti e indiscrezioni, il tecnico juventino potrebbe affidarsi nuovamente al 4-3-3. Un cambio modulo reso possibile dal totale recupero di Douglas Costa, il quale potrebbe scendere in campo nuovamente dal primo minuto. ...

Probabili formazioni Juventus-Bologna : Ramsey in dubbio - ospiti senza Tomiyasu : Torna la Serie A e lo fa con una ottava giornata tutta da seguire. Sabato 19 ottobre l'anticipo serale è Juventus-Bologna, sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. I bianconeri di Maurizio Sarri prima della sosta per gli impegni dell'Italia di Mancini hanno messo la freccia sull'Inter aggiudicandosi lo scontro diretto: ora sono al comando e non hanno intenzione di mollare la vetta. Recuperano Danilo, De Sciglio e ...

Juventus-Bologna : preoccupano le condizioni fisiche di Aaron Ramsey : All’annuncio del suo ingaggio ufficiale lo scorso 11 febbraio, oltre al grande entusiasmo per il miglior calciatore gallese, Aaron Ramsey, acquistato a parametro zero, i più critici e scrupolosi avanzarono dei dubbi sulla tenuta fisica del calciatore ritenuta non affidabile: si parlò persino di un 'Khedira bis'. È un vero problema la tenuta fisica? In realtà, approfondendo l’argomento in questione, se prendiamo le ultime tre stagioni dal 2016, ...

Juventus-Bologna - Sconcerti : 'I rossoblu fastidiosi in casa - molto meno fuori' : La Serie A, dopo la seconda pausa per le nazionali, sabato riaprirà i battenti con la Juventus capolista e l'Inter seconda della classe. A parlare delle sfide dei bianconeri, dei nerazzurri e degli ultimi temi caldi riguardanti il calcio è il noto giornalista Mario Sconcerti nell'intervista per Calciomercato.com. Sconcerti, analizzando la gara Juventus-Bologna, ha evidenziato che gli ospiti sono capaci di rendere difficile la vita all'avversario ...

Juventus - verso il Bologna : Danilo e De Sciglio possono farcela - Ramsey a rischio : Juventus-Bologna sarà il terzo anticipo dell'ottava giornata di serie A e si giocherà sabato 19 ottobre alle ore 20,45. Il campionato ritorna con i bianconeri in cima alla classifica e pronti ad un nuovo scatto per continuare la corsa verso lo Scudetto. Di fronte si troveranno una squadra in netta difficoltà in questo periodo, da quattro giornate i rossoblu non riescono a vincere (2 pareggi e 2 sconfitte). Maurizio Sarri deve ancora decidere la ...

Juventus - finalmente Douglas Costa : è recuperato per la partita contro il Bologna : La settimana scorsa si è conclusa nella maniera ideale per la Juventus, grazie all'importante vittoria contro l'Inter che ha permesso ai bianconeri di superare in classifica la squadra di Conte e diventare prima. La pausa per le nazionali è sicuramente molto utile per Sarri per far rifiatare alcuni giocatori (anche se la maggior parte della rosa è impegnata con le nazionali), ma anche per recuperare chi ha subito infortuni. Su tutti, il tecnico ...