Juventus – A tutto Sarri | dal saluto militare di Demiral alla sfida col Bologna | “spero

Juventus - Mandzukic allo United : accordo raggiunto - tutto fatto - i dettagli! : Mandzukic MANCHESTER United- E’ fatta, Mario Mandzukic sarà un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Daily Express”, i bianconeri e il club inglese avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio dell’attaccante croato in Premier League. Un affare che decollerà nei prossimi mesi sulla base di 11,5 milioni di […] L'articolo Juventus, Mandzukic allo ...

Mercato Juventus : Tuttosport svela l’importante novità : Mercato Juventus – Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo torinese Tuttosport, la dirigenza della Juventus è a lavoro con l’intenzione chiara di migliorare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Stando a quanto riferito dalla testata giornalistica piemontese, Fabio Paratici e soci, sarebbero sulle tracce di uno dei profili più interessanti che il panorama calcistico internazionale ha messo in mostra ...

Cuadrado Juventus - arriva la conferma : inversione di rotta - ora cambia tutto! : Cuadrado Juventus- Un’estate trascorsa tra punti interrogativi e potenziali addii, poi la conferma e il nuovo ruolo disegnato da Sarri. Cuadrado, ora come ora, rappresenta un punto fisso della Juventus del presente e del futuro. Ecco perchè la società bianconera sarebbe pronta ad offrire all’esterno colombiano il rinnovo contrattuale. Piovono conferme: l’ex Fiorentina potrebbe nero su bianco il suo nuovo matrimonio con la ...

Inter-Juventus - un San Siro tutto esaurito e record d’incasso per la Serie A : 6 - 5 milioni. Perché è già considerata la partita dell’anno : “Le ragioni sono mille e nessuna. La ragione del cuore, prima di tutte, Perché si tratta delle società più popolari d’Italia”. Il giornalista palermitano Vladimiro Caminiti rispondeva così alla domanda sul Perché Inter-Juventus sia il derby d’Italia, termine coniato nel 1967 da Gianni Brera e sopravvissuto alle epoche calcistiche. Oggi, alla vigilia del derby d’Italia numero 236 (calcio d’inizio domenica, ore ...

Inter-Juventus - tutto esaurito e guadagni record : sarà la partita con l’incasso più alto della storia della Serie A : tutto esaurito per Inter-Juventus: il 236° Derby d’Italia sarà la partita con il più alto incasso della storia della Serie A Ben 110 anni fa ci fu il primo Inter-Juventus, domenica prossima arriveremo all’edizione 236° del Derby d’Italia, una grande classica del calcio italiano che si appresta a fare la storia! Con oltre 75.000 spettatori che faranno il tutto esaurito al Giuseppe Meazza, il big match della domenica sera ...

Inter-Juventus - Conte ha già in casa il suo Pogba (Tuttosport) : Inter-Juventus, match sempre più vicino. Alla vigilia della sfida contro i bianconeri il grande ex Antonio Conte scopre un talento all’interno della cantera nerazzurra: stiamo parlando del francese Agoumè, che per caratteristiche tecniche somiglia moltissimo ad un ex pupillo del tecnico barese, Paul Pogba. Inter-Juventus, il nuovo Pogba per Antonio Conte Il ragazzo, in questo inizio di stagione, è stato impiegato con successo dal tecnico ...

Mercato Juventus - il gioiellino Haaland svela tutto : retroscena bianconero! : Mercato Juventus- Protagonista di un inizio di stagione da autentico protagonista, il gioiellino del Salisburgo, Haaland, autore di una tripletta nel match d’esordio contro il Genk, e protagonista del gol del momentaneo 3-3 nella sfida di ieri contro il Liverpool, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su un clamoroso retroscena di Mercato. Di fatto, l’attaccante norvegese ha così ammesso ai microfoni della ...

“Tuttosport”| Pogba Juventus - clamoroso : colpo di gennaio - tutti i dettagli! : Pogba Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus starebbe pensando ad un assalto reale e concreto su Pogba per il prossimo mese di gennaio. Il centrocampista francese, come noto, rappresenterebbe il giusto identikit per la nuova Juve di Sarri. Qualità, fisicità e grande esperienza, Pogba sarebbe pronto a dire sì alla corte bianconera, ma servirà convincere il Manchester United. 120-130 milioni ...

Modulo Juventus - colpo di scena Sarri : ora cambia tutto - riecco Dybala - c’è Ramsey! : Modulo Juventus- La sfida contro il Brescia ha evidenziato un cambio di Modulo totale e radicale da parte di Maurizio Sarri. Passaggio al 4-3-1-2 con Ramsey alle spalle delle due punte. Una mossa a sorpresa dettata dalla mancanza di Douglas Costa. Il tecnico bianconero ha confermato: “Lavoreremo su entrambi i moduli”. Lo stesso Sarri ha spiegato che la scelta del 4-3-3 è andata di pari passo con l’esplosione totale di Douglas ...

Juventus - infortunio Ronaldo : la situazione - Sarri svela tutto in conferenza stampa! : infortunio Ronaldo- tutto pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato, con Juventus impegnata nella delicata sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come riportato da Maurizio Sarri in conferenza stampa, i bianconeri potrebbero presentare alcune novità dal primo minuto. Occhio al potenziale forfait di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese ha riportato un piccolo affaticamento muscolare e la sua presenza contro il Brescia ...

Atletico Madrid-Juventus - le pagelle dei quotidiani : Tuttosport promuove de Ligt e Higuain : Atletico Madrid-Juventus, le pagelle dei quotidiani – Una grande Juventus, in vantaggio di due reti al 70′ si fa riprendere dall’Atletico Madrid negli ultimi 20 minuti. I voti dei principali quotidiani sportivi. GAZZETTA DELLO SPORT Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 7, Gimenez 7; Savic 6.5, Renan Lodi 6 (75′ Vitolo 6); Lemar 5 (59′ Correa 6), Saul 5.5, Partey 6 (75′ Herrera 7), Koke 5.5; Joao ...

Juventus - la situazione infortunati : tutto ok per Pjanic - lesione alla coscia per Douglas Costa : Giornata di esami medici per Pjanic e Douglas Costa dopo gli infortuni subiti in Fiorentina-Juventus: tutto ok per il bosniaco, lesione alla coscia per il brasiliano Dall’infermeria arrivano una buona e una cattiva notizia per la Juventus. La notizia positiva è che Miralem Pjanic non ha riportato alcuna lesione in seguito all’infortunio subito nella sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista bosniaco ha effettuato un ...

Infortuni Juventus - novità Higuain : ora cambia tutto! Douglas Costa e Pjanic : i tempi di recupero : Infortuni Juventus- Come accennato in mattinata, la Juventus dovrà fare i conti con il possibile ko di Higuain in vista della delicatissima sfida del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Tuttavia, come trapelato negli ultimi, il Pipita sembrerebbe aver smaltito il leggero ko alla coscia e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà a disposizione di Sarri […] More

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Ronaldo vicino al gol ma ferma tutto Pezzella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Fuori Pezzella e dentro Ceccherini. 81′ Giallo per Bentancur che ferma Castrovilli che stava ripartendo a centrocampo. 79′ Partita che ora viaggia su ritmi bassi a causa del caldo. 77′ Giallo per Castrovilli per fallo su Ronaldo lanciato in contropiede a centrocampo. 76′ Corner di Pulgar che finisce sulla testa di Milenkovic che non riesce a indirizzare la ...