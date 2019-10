Jorge Lorenzo | la confessione | Peggior stagione di sempre in MotoGp

MotoGp - Jorge Lorenzo lapidario : “stagione disastrosa - è senza dubbio la peggiore della mia carriera” : Lo spagnolo è apparso ancora una volta sconsolato, definendo la stagione in corso come la peggiore della sua carriera Ha ottenuto il miglior risultato nelle libere dall’infortunio di Assen fino ad oggi, ma Jorge Lorenzo non è riuscito a sorridere nemmeno oggi, tornando a definire la sua stagione come disastrosa. Alessandro La Rocca /LaPresse Amarezza e delusione per il maiorchino che, ai microfoni di Sky Sport MotoGp, non ha avuto ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : tutto il nervosismo di Jorge Lorenzo nel box Honda durante le prove libere : Non sembra avere fine il calvario di Jorge Lorenzo alla Honda HRC. Lo spagnolo è entrato in un vortice di negatività da cui non sembra in grado di uscire in tempi celeri, come testimoniano le difficoltà incontrate anche quest’oggi nella prima giornata di prove libere in Giappone sulla pista di Motegi. Il maiorchino ha chiuso in 17^ posizione nella classifica combinata a quasi 2″ di ritardo dalla vetta, confermandosi il pilota Honda ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Arrivo meglio fisicamente. Zarco in Honda? Una buona mossa” : Jorge Lorenzo prosegue nella sua stagione travagliata caratterizzata da pessimi risultati in pista e da un infortunio che sta rendendo davvero molto complicata la seconda parte del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda spera di invertire la rotta in occasione del GP del Giappone che andrà in scena nel weekend sulla pista di Motegi. Lo spagnolo negli ultimi mesi si è distinto per dichiarazioni poco amichevoli nei confronti del compagno di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non teme l’arrivo di Zarco e sulla visita in fabbrica svela : “alcuni mi hanno detto che sono il migliore” : Jorge Lorenzo, l’arrivo di Zarco in Honda e la visita in fabbrica in Giappone: le parole del maiorchino alla vigilia della gara di Motegi E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Giappone: i piloti sono tutti arrivati a Motegi dove domani scenderanno in pista per le prime sessioni di prove libere. Occhi puntati su Jorge Lorenzo, ancora a caccia di un buon risultato e soprattutto della confidenza giusta per essere ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : la stagione fallimentare di Jorge Lorenzo. Un feeling mai nato con la Honda ed il confronti umiliante con Marquez : Mancano quattro appuntamenti alla conclusione del Mondiale MotoGP 2019. La stagione, dopo il trionfo di Marc Marquez, non ha più spunti di interesse particolari in questo suo ultimo scorcio. Alcuni piloti cercheranno gloria e, se possibile, qualche successo di tappa. Ce n’é uno, invece, che non vede l’ora che tutto questo si conclusa. Jorge Lorenzo sta segnando nel calendario, tacca dopo tacca, l’avvicinamento al Gran Premio di ...

MotoGp - Jorge Lorenzo pronto per Motegi : “abbiamo alcune idee da provare - spero mi permettano di risalire” : Jorge Lorenzo motivato a far bene in Giappone: il maiorchino non demorde nonostante le difficoltà La Honda è pronta a vivere un weekend emozionante: reduce dalla vittoria dell’ottavo titolo mondiale di Marc Marquez, grazie al successo in Thailandia del pilota spagnolo, il team virà un fine settimana ricco di emozioni davanti al suo pubblico. Insieme a Marquez, ovviamente, sarà in pista anche Jorge Lorenzo, ancora a caccia del feeling ...

MotoGp – Crutchlow dalla parte di Lorenzo - ma non tradisce la Honda : “concordo con Jorge - ma…” : Cal Crutchlow dà ragione a Jorge Lorenzo: le parole del britannico della LCR Honda sulla situazione in casa Honda La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove avrà inizio il trittico asiatico. La Honda torna in casa fresca dalla vittoria del titolo Mondiale di Marc Marquez, ma adesso deve concentrarsi anche sui suoi altri piloti in modo tale da permettergli di essere competitivi nella prossima stagione. AFP/LaPresse Lorenzo si è ...

MotoGp – Jorge Lorenzo a cuore aperto dopo una stagione complicata : “cosa ho intenzione di fare? Ecco la verità” : Jorge Lorenzo sincero a pochi Gp dal termine di una stagione in MotoGp davvero complicata: le parole del maiorchino della Honda La nuova avventura in Honda di Jorge Lorenzo non ha regalato al maiorchino i risultati sperati. Il pilota non è riucsito ad essere competitivo, a causa delle difficoltà tecniche riscontrate sulla moto, ma soprattutto del brutto infortunio che ha dovuto superare. Alessandro La Rocca /LaPresse “Che cosa ho ...

MotoGp – Dovizioso sincero : “Marquez sembra imbattibile ma non ci perdo il sonno. Ritiro Jorge Lorenzo? Dico… “ : Andrea Dovizioso si complimenta con Marquez dal palco del Festival dello Sport di Trento: il pilota Ducati commenta anche la pessima stagione dell’ex compagno di scuderia Jorge Lorenzo Per l’ennesimo anno Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare di guardare Marc Marquez festeggiare la vittoria nel Motomondiale. Dopo averlo inseguito per tutta la stagione, senza mai riuscire ad avvicinarsi più di tanto, il pilota Ducati si è ...

MotoGp - Stefan Bradl distrugge Jorge Lorenzo : frecciata velenosa all’indirizzo del pilota spagnolo : Il collaudatore della Honda ha spiegato come quella di Lorenzo con la Honda sia da tempo ormai una battaglia persa Una stagione cominciata male e finita peggio per Jorge Lorenzo, in continua difficoltà in sella ad una Honda disegnata su misura per Marc Marquez. AFP/LaPresse Il maiorchino non riesce a trovare il feeling con la moto, brancolando nel buio e finendo ogni gara a distanza siderale dai piloti di testa. Su questa complicata ...

MotoGp – Marquez è campione del mondo : messaggio speciale di Jorge Lorenzo - sui social anche la risposta di Marc [FOTO] : Jorge Lorenzo si congratula con Marquez sui social per l’ottavo titolo Mondiale: non manca la risposta del neo campione del mondo Marc Marquez è campione del mondo 2019 di MotoGp: lo spagnolo della Honda, trionfando ieri in Thailandia, si è aggiudicato il suo ottavo titolo Mondiale. Festeggiamenti in grande per Maquez e la Honda e una pioggia di complimenti: tra questi, sui social, sono spuntati anche quelli di Jorge Lorenzo, ...

MotoGp - Puig non risparmia Jorge Lorenzo : fischiano le orecchie del pilota spagnolo : Il team manager della Honda ha tracciato un bilancio della deludente stagione di Lorenzo, confermando però di voler rispettare il contratto La stagione di Jorge Lorenzo continua a regalare solo delusioni, il maiorchino non riesce a trovare il giusto feeling con la sua Honda, rimanendo così ancorato ai bassifondi della classifica. AFP/LaPresse Una situazione davvero paradossale, che fa storcere il naso a molti nel box del team giapponese, ...

MotoGP - Jorge Lorenzo attacca Honda : “Devono concentrarsi sui problemi in curva - non deve vincere un solo pilota” : Ennesima giornata difficile per Jorge Lorenzo in sella alla Honda, lo spagnolo è andato in crisi in occasione del GP della Thailandia vinto dal compagno di marca Marc Marquez che ha conquistato anche l’ottavo Mondiale della carriera. Lo spagnolo ha attaccato la casa madre in maniera molto netta come ha riportato it.motorsport.com: “Sarebbe interessante che Honda si concentrasse nel migliorare questi problemi che genera il motore in curva, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo insoddisfatto - che stoccata alla Honda : “qui peggio di Aragon. Solo Marquez può vincere le gare…” : Jorge Lorenzo chiude 18° la gara del Gp della Thailandia: altra prova incolore per lo spagnolo che punta il dito contro Honda È partito 18°, ha concluso nella stessa posizione ma grazie ai ritiri di Mika Kallio e Aleix Espargaro. Quella di Buriram è stata l’ennesima gara da dimenticare per Jorge Lorenzo, alle prese con una condizione fisica in leggero miglioramento ma con i soliti problemi legati al feeling con la moto. Nel giorno in ...