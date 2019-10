Italia Viva diventa Italia Morta Vivente | il blitz di TvBoy alla Leopolda

Tra M5S e Italia Viva è battaglia su contante e Q100 - Renzi ancora tace ma è critico : La Legge di Stabilità 2020 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella mattinata di mercoledì 16 ottobre ma sarebbero scattate subito le divergenze su alcune misure introdotte nella manovra. Movimento 5 Stelle e Italia Viva, infatti, si sarebbero detti pronti ad iniziare una nuova battaglia in Parlamento su alcuni temi come il tetto del contante e il meccanismo della Quota 100 voluto dalla Lega. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, dopo ...

Sondaggi elettorali Index : Lega e Italia Viva con il segno più : Sondaggi elettorali Index: Lega e Italia viva con il segno più Dopo Swg, Tecnè e Ixè, anche Index Research nei suoi Sondaggi elettorali per Piazza Pulita (La7) sonda la Lega di nuovo in crescita. Rispetto alla rilevazione di una settimana fa, il Carroccio incrementa dello 0,4% il proprio bottino di voti portandosi al 32,7%. Lontani ben tredici punti i principali avversari: Pd e Movimento 5 Stelle. I primi vengono dati in calo dello 0,3 al ...

Renzi ci prova con la Carfagna"La vorrei con me a Italia Viva" : Matteo Renzi guarda a Mara Carfagna: ''La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista'' Segui su affarItaliani.it

Carcere evasori - fonti Chigi dopo tavolo di maggioranza : “C’è intesa”. Ma Italia Viva frena : “Non si combatte così chi non paga le tasse” : Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine, fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “Carcere per i ‘grandi evasori’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa ...

Carcere evasori - fonti Chigi dopo tavolo con Conte : “C’è primo ok”. Ma Italia Viva frena : “Non si combatte così chi non paga le tasse” : Tensioni nel governo sulle misure del decreto Fisco per combattere l’evasione fiscale. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro di maggioranza sui reati fiscali e, al termine, fonti di Palazzo Chigi hanno parlato di clima positivo e di una prima intesa: “Carcere per i ‘grandi evasori’, confisca per sproporzione e inasprimento delle pene”, hanno fatto sapere, “si è raggiunta un’intesa ...

Sondaggi elettorali - calano Lega - Pd e M5s. Italia Viva unico partito in crescita : Gli ultimi Sondaggi elettorali della Supermedia settimanale elaborata da YouTrend mostrano sottili spostamenti nel panorama elettorale. calano leggermente i principali partiti Italiani, mentre restano stabili Fratelli d'Italia e Forza Italia. L'unico partito in leggera crescita é Italia Viva di Matteo Renzi che conferma il trend positivo.Continua a leggere

Stop aumento Iva in manovra - Italia Viva annuncia emendamenti su Q100 : "Quota 100 era il provvedimento di Salvini, ma non posso toglierla all'improvviso e spiazzare le persone, se non a rischio di creare esodati": lo ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo il quale tutte le persone che hanno richiesto il meccanismo voluto dal precedente esecutivo giallo-verde hanno pianificato un pezzo della loro vita e in questo caso il governo dovrà essere serio e credibile. Come ormai noto, dopo lunghi ...

Manovra : Italia Viva - ‘in Parlamento spazi per correzioni e riflessione su quota 100’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Fatta la Manovra il Parlamento dovrà avere spazi per correggerla. è necessaria un’ulteriore riflessione su quota 100, perché c’è il rischio che le nuove generazioni la ribattezzino ‘future tax’, un vero e proprio balzello che pagheranno i giovani. Dobbiamo invertire la tendenza: basta consumare tutto oggi e non lasciare nulla per il futuro”. Lo dichiara Camillo ...

Manovra : Faraone - ‘Italia Viva ha impedito aumento tasse su uso contante’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – ‘Abbiamo impedito, quando ci è stato proposto da alcune forze di Governo, l’aumento delle tasse sull’uso del contante, cioè l’Iva misurata in base al fatto se si usasse o meno il contante”. Lo ha detto a Start su Sky TG24, il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone.“Quindi non solo la detrazione sull’uso della carta di credito, ma anche l’aumento ...

Alexandra Macesanu potrebbe essere ancora viva : “Portata in Italia per farla prostituire” : La famiglia di Alexandra Mace?anu, la ragazza romena finita sulle pagine di cronaca per l'agghiacciante audio della chiamata al 112, non crede che le ragazza sia stata assassinata da Gheorghe Dinca, che ne ha confessato l'omicidio lo scorso luglio. La famiglia sospetta che Dinca stia coprendo una tratta di minorenni destinate alla prostituzione, e che gli inquirenti abbiano ritardato intenzionalmente la perquisizione sulla proprietà di ...

Silvio Berlusconi decimato - Matteo Renzi gli frega altre tre pedine : chi passa con Italia Viva : Matteo Renzi si è vendicato dei "no" ricevuti dal fedele Luca Lotti e dai sindaci ex Renziani. Ora la neonata Italia Viva sembra sul punto di imbarcare qualche ex amministratore e "vecchia volpe" della politica toscana, reduci da Forza Italia e dalla Ncd di Angelina Alfano. A dare il via alla trasla

Sondaggi elettorali - Renzi e Salvini guadagnano consensi : in crescita Italia Viva e Lega : Nei giorni dello scontro in tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini - andato in onda dagli studi di Porta a Porta - i partiti di entrambi i leader guadagnano consensi. Nel Sondaggio realizzato da Ixè per Carta Bianca la Lega torna a crescere, attestandosi come primo partito. Allo stesso modo aumenta i suoi voti anche Italia Viva.Continua a leggere

La manovra lascia strascichi. Sul contante è lite Italia Viva/Pd in Cdm - poi M5S rievoca la "manina" : Nelle prime due ore il Consiglio dei ministri fila via liscio. Laborioso. Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri spiegano i dettagli, rispondono alle domande. Dai ministri di spesa arrivano le osservazioni più corpose, le domande di chiarimenti, le richieste sui margini di allargamento. Intervengono in batteria Istruzione, Difesa, Sanità, Interno, Infrastrutture. Il tandem premier – ministro dell’Economia che tiene in mano ...

Riforme : da Fi - Italia Viva e +Europa raccolte firme per referendum su taglio : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – I deputati Debora Bergamini di Forza Italia, Roberto Giachetti di Italia Viva e Riccardo Magi di +Europa hanno presentato oggi “la richiesta per dare corso alla procedura di raccolta delle firme di un quinto dei deputati”, prevista sulla base dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, “per richiedere il referendum” sul taglio del numero dei parlamentari. Lo ha ...