Fonte : agi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L'è frammentata e divisa in tema didi gestire e arginare le calamità naturali. A scattare questa fotografia è stato un gruppo di ricerca del Centro euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC), dopo aver elaborato un nuovo indice di resilienza ai disastri. Lo studio, dal titolo “Constructing a comprehensive disaster resilience index: The case of Italy” , ha analizzato 8092 comunini, misurando la lorodi resistenza. “La nostra ricerca si sviluppa nell'ottica di fornire un quadro conoscitivo più completo e dettagliato delladi risponderecalamità su base geografica, in. Sta poiistituzioni muoversidirezione giusta, collaborando a diversi livelli e coinvolgendo i portatori di interesse”, ha sottolineato all'Agi Mattia Amadio, uno dei quattro ...

Agenzia_Italia : Italia spaccata in due nella capacità di resistere alle catastrofi - Notiziedi_it : Meteo, nubifragi e “ruggito” africano: Italia spaccata nel weekend - novasocialnews : Meteo, nubifragi e “ruggito” africano: Italia spaccata nel weekend #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -