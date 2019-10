Italia Doc | su Loft #Toscana | il terzo video-reportage sulle regioni Arte | turismo di

George Soros - il documento scottante : quanti soldi ha dato in Italia e a chi - non solo Radicali e Ong : Nel biennio 2017-18 la Open Society Foundations di George Soros ha elargito qualcosa come 8,5 milioni di dollari, per l'esattezza 8.527.948. Tra i beneficiari delle sovvenzioni, movimenti politici come i Radicali Italiani, think-tank come l'Istituto Affari Internazionali, onlus e ong impegnate sul f

“Booktour. Storie di libri e librai” - su Sky Arte il doc alla scoperta delle librerie Italiane : "Booktour. Storie di libri e librai" è un road movie che racconta l'Italia dalla prospettiva delle sue librerie più belle. Da Matera a San Daniele del Friuli, passando per Pietrasanta, lo scrittore Luca di Fulvio e la libraia Cristina Di Canio raccontano in un programma su Sky Arte i veri influencer culturali: i librai.Continua a leggere

Caso Bija - prima risposta del Viminale : "Entrato in Italia con documento falso" : Mauro Indelicato Il trafficante Bija avrebbero fornito alle autorità Italiane un falso documento: è questa la prima difesa del Viminale a seguito delle notizie uscite pochi giorni fa circa la partecipazione del pericoloso criminale libico in un vertice tenuto nel 2017 al Cara di Mineo Arriva una prima, seppur non ufficiale bensì “ufficiosa”, risposta del Viminale in merito al Caso Bija. Come si sa, alcuni giorni fa l’Avvenire ...

Scuole Italiane nel caos : cattedre senza docenti - a vuoto una nomina su due : La denuncia Flc Cgil: su 66mila cattedre scoperte ne sono state assegnate 33mila, ma al?Nord non si va oltre il 43 per cento. Il governo: pronto un decreto sulle emergenze scolastiche

Giornata mondiale degli insegnanti - l’omaggio di Google ai 47 milioni di docenti - di cui 800mila quelli Italiani : Google dedica un doodle alla Giornata mondiale degli insegnanti: un polpo che in fondo al mare insegna matematica. Un omaggio ai 47 milioni di insegnanti, per 527 milioni di alunni, di tutto il mondo celebrati oggi nella Giornata istituita dall’Unesco per ricordare l’anniversario della raccomandazione del 1966 sullo status di insegnante, che definì “diritti e doveri di chi insegna e la necessità di una formazione permanente ...

“1994 : L’anno zero” - su Sky il documentario della discesa in campo di Berlusconi : dalla nascita di Forza Italia allo scontro in tv con Occhetto : 26 gennaio 1994: Silvio Berlusconi “scende in campo”. Il tycoon televisivo decide di partecipare alle elezioni politiche che si terranno quelL’anno. Dopo 1992: Attacco al potere e 1993: L’anno del giudizio, arriva su History (in esclusiva su Sky al canale 407) 1994: L’anno zero, venerdì 4 e 11 ottobre alle 23 il terzo e ultimo capitolo, in due parti, della Storia d’Italia iniziata con Tangentopoli e raccontata attraverso filmati d’epoca e ...

Cittadinanze Italiane con falsi documenti. Sgominata una banda di brasiliani : Andrea Pegoraro Il sodalizio poteva agire grazie alla complicità di due dipendenti di un comune padovano, i quali consentivano ai richiedenti di sbrigare in modo più veloce le pratiche Facevano ottenere a loro connazionali con grande facilità Cittadinanze italiane rilasciate con iure sanguinis. Questo tipo di richiesta può essere fatta da chi è nato da un genitore con cittadinanza italiana oppure da chi ha un ascendente che possiede ...

Entra nel vivo la spedizione Italiana per documentare i cambiamenti climatici in zone remote della Terra : “A Kathmandu abbiamo avuto un briefing operativo poi ci siamo soffermati sulla conoscenza del patrimonio culturale, storico e architettonico della città di Kathmandu, visitando tre dei siti più importanti, patrimonio dell’UNESCO come ad esempio Patan, la Città della Bellezza, una delle più antiche città reali; Pashupatinath, luogo sacro per gli indù, piccola Varanasi del Nepal dove si svolgono le cerimonie funerarie; e infine Boudnath, luogo ...

I miliardari cinesi spendono cifre esorbitanti per i quadri di Picasso e Van Gogh : il doc di Arte in Italiano : I multimiliardari cinesi sono 400mila, uno su cinque nel pianeta. Molti di questi sono grandi collezionisti d’Arte, onnipresenti nel mercato internazionale, e spendono somme esorbitanti per accaparrarsi opere di Picasso, Modigliani, Van Gogh e Monet. Il reportage di Arte in Italiano Il boom del mercato dell’Arte in Cina racconta la rivoluzione in corso proprio nel settore del mercato dell’Arte in cui i ...

L'orsetto smarrito ritrova la mamma : il primo caso documentato in Italia : Il cucciolo, trovato da solo in strada lo scorso 15 agosto, è riuscito a ricongiungersi con la madre nel Parco Nazionale...

Cucciolo di orso ritrova la madre - un caso mai documentato in Italia [VIDEO] : Il 15 agosto scorso, un Cucciolo di orso bruno marsicano, trovato solo lungo una strada all’interno del Parco, si è ricongiunto alla madre grazie ad una operazione dei Tecnici del Servizio Scientifico e di Sorveglianza del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Durante la settimana di ferragosto viene segnalata la presenza di un Cucciolo di orso bruno marsicano a bordo strada, da solo. Il Parco con i suoi Servizi Tecnici e con i ...

Migranti - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti. Italia e Malta non saranno più sole” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

Doctor Strange : trama - cast e curiosità del film Marvel con Benedict Cumberbatch su Italia Uno : Domenica 22 settembre, in prima tv in chiaro su Italia Uno dalle 21.25, va in onda Doctor Strange, il film del Marvel Cinematic Universe che introduce nell’enorme narrazione cinematografica Marvel il personaggio di Stephen Strange, lo Stregone supremo del pianeta Terra. Doctor Strange: trailer Doctor Strange: trama Il neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange vede la sua vita cambiare per sempre dopo che un terribile incidente ...

Italia.Doc - su Loft #Lombardia - il secondo video-reportage sulle regioni Italiane - dall’urbanistica alle infiltrazioni mafiose : Sono tante le storie e molteplici i personaggi che raccontano la Lombardia nel secondo appuntamento di Italia.Doc, il documentario realizzato dai giornalisti del Fatto Quotidiano con Loft Produzioni, il ramo di produzione televisiva della Società Editoriale Il Fatto, disponibile in esclusiva su www.iLoft.it e sulla app Loft dal 18 settembre dopo quello dedicato alla Sardegna. Il racconto della regione si snoda in cinque diverse tappe e affronta ...