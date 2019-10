Iss | la prima passeggiata spaziale di sole donne

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Per lavolta nella storia, sulla Stazioneinternazionale un'attività extraveicolare - la cosiddetta "" - è stata effettuata da un equipaggio composto da. Le astronaute americane della Nasa, Jessica Meir (Ev2) e Christina Koch (Ev1), entrambe alleesperienza in orbita, sono uscite fuori dalla base orbitante per sostituire un'unità di carica-scarica batterie che non si è attivata in modo corretto dopo che l'11 ottobre 2019 sono state installate nuove batterie agli ioni di litio sulla Iss. L'accumulatore guasto è uno dei tanti che regolano la carica immessa nelle batterie, raccogliendo energia dai pannelli solari della Stazione. L'avaria non ha influito sulle normali operazioni a bordo dell'Iss ma impedisce alle nuove batterie di funzionare regolarmente.Questaperè una pietra miliare della ...

