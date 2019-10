Inter-Napoli | tifoso investito | arrestato ultrà napoletano che uccise Daniele Belardinelli

Scontri Inter-Napoli - arrestato il tifoso che uccise Belardinelli : la ricostruzione [DETTAGLI] : Svolta nelle indagini in relazione agli Scontri avvenuti il 26 dicembre del 2018 prima della partita Inter-Napoli ed a pochi chilometri dello stadio San Siro. E’ stato arrestato Fabio Manduca, 39 anni con la pesante accusa di omicidio volontario, si tratta del tifoso che travolse ed uccise Daniele Belardinelli. La custodia di ordinanza è stata firmata dal gip di Milano Guido Salvini. Manduca fino al momento ha deciso di avvalersi ...

Juventus - senti Ciccio Graziani : “Inter o Napoli? Campionato già finito”. : Juventus – Ciccio Graziani, tecnico ed ex attaccante della Nazionale Italiana di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva a commento di questo inizio di stagione. Parole importanti quelle di Graziani, che stronca gli entusiasmi dei tifosi partenopei e nerazzurri considerando la pratica “scudetto” virtualmente già chiusa. Juventus, Graziani affonda Napoli e Inter: “Campionato già finito” “In questa ...

Gori : ”Inter seconda forza del campionato davanti al Napoli” : Gori: l’Inter è la seconda forza del campionato, davanti rispetto al Napoli e alle altre squadre in lotta per la Champions League Sergio Gori, ex attaccante di Cagliari, Inter e Juventus, ha parlato a Radio Sportiva dell’Inter, della Juventus e del Napoli. Queste le sue parole: “L’Inter non ce la può fare ad avvicinarsi alla Juventus quest’anno, i bianconeri in linea generale sono più forti. Nello scontro ...

Mundo Deportivo : Interesse del Napoli per Unai Núñez : Su Mundo Deportivo si parla di Unai Núñez e di un possibile interessamento del Napoli su di lui. Al momento il calciatore non avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo con l’Athletic Bilbao e Eurocalciomercato.net ha avanzato l’ipotesi che il club di De Laurentiis lo voglia per rafforzare la squadra. Il difensore ha 22 anni e al momento non gioca con regolarità nella sua squadra. Ha una clausola non troppo alta, di 30 milioni di euro. ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Italia 5 stelle - Beppe Grillo apre il suo Intervento a Napoli truccato da Joker : “Non faccio piani - sono il caos” : Un Beppe Grillo in veste da Joker ha aperto il suo intervento dal palco di Italia 5 stelle, nell’Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all’attore Patrizio Rispo, Beppe Grillo è apparso prima in un video proiettato sul maxischermo. “Non vengo altrimenti mi chiedete che piani ho – ha detto Grillo – ma io non ho piani, voi ne avete a centinaia. Pensate a modificare il clima mentre quattro miliardi e mezzo di asiatici ...

Tuttosport : il Napoli si inserisce nella corsa per Tonali con Juve e Inter : Si torna a parlare di mercato approfittando della pausa dal campionato per le nazionali. Uno dei nomi che più accende le fantasie è quello di Sandro Tonali del Brescia. Tuttosport oggi parla di un’asta a tre, tra Napoli, Juve e Inter che si prospetta per il centrocampista in forza al club di Cellino “Sandro Tonali infiammerà la prossima estate più di qualsiasi anticiclone africano. Primo perché ha un talento fenomenale unito alla ...

Italia a 5 Stelle - tutti gli Interventi dal palco di Napoli. Segui la diretta streaming : Ambiente e innovazione sono temi protagonisti dei dibattiti organizzati nell’ambito di Italia a 5 Stelle, il grande evento del M5s in corso a Napoli. Lo spazio agorà “Io Sono Futuro” sarà incentrato su questo: la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica al servizio di un nuovo modello di società. Si alterneranno esperti, giornalisti, membri del governo e parlamentari, in due giorni in cui il protagonista sarà proprio il Futuro. ...

Perinetti : “Napoli e Inter cresciute - ma difficile competere con la Juventus” : Perinetti: il Napoli si è consolidato con un organico più ricco, l’Inter con Conte è cresciuta come mentalità, però la Juventus è sempre davanti Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha parlato a Radio Sportiva delle squadre pretendenti allo Scudetto che a parer suo sono Juventus, Napoli ed Inter con i bianconeri decisamente favoriti per la conquista del titolo tricolore. Queste le sue parole: “La sosta del campionato ...

Koulibaly : “A Napoli non avrebbero mai scritto una lettera come quella degli Interisti a Lukaku” : Koulibaly nella lunga intervista rilasciata in Francia all’Equipe ha parlato del razzismo, dei brutti episodi di cui è stato vittima, ma soprattutto dell’amore che ha trovato a Napoli, nei napoletani. A suo dire Napoli è diversa dal resto dell’Italia «A Napoli sarebbe stato impossibile leggere una lettera come quella degli ultras dell’Inter, c’è così tanto amore. come possono considerare i buu un tentativo di ...

CorSport : Inter e Napoli inseguono la Juventus ma sono ai due opposti : C’è una novità nel campionato, e soprattutto negli stimoli che il campionato offre alla Juventus di Sarri. Ed è rappresentata dalla presenza dell’Inter di Conte, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Se i bianconeri avessero perso il derby contro l’Inter di Marotta e Conte sarebbe stato un disastro, ecco perché la Juve ha giocato la sua migliore partita a Milano. L’Inter a sua volta ha tutte le intenzioni di stare addosso alla Juve e ...

Napoli - Koulibaly tranquillizza i tifosi azzurri : “il mercato non mi Interessa - voglio vincere lo Scudetto” : Il difensore senegalese ha sottolineato come veda il suo futuro legato ai colori azzurri, ammettendo di voler vincere con il Napoli L’espulsione arrivata contro il Cagliari e qualche cattiva prestazione di troppo hanno acceso i riflettori su Koulibaly, autore di un avvio di campionato non proprio esaltante con la maglia del Napoli. Marco Alpozzi/LaPresse Nessuna preoccupazione però per il senegalese, che ha tranquillizzato tutti dal ...

Diletta Leotta : “I cori di Napoli? Tutto virale. Se ti Interessa il calcio mi ascolti - altrimenti mi guardi” : La presentatrice Diletta Leotta si è concessa al Sun per un’intervista su sogni, obiettivi di lavoro e qualche retroscena sui fatti del San Paolo di Napoli, quando i tifosi partenopei le hanno dedicato cori sessisti: “È stato un malinteso. I tifosi del Napoli mi hanno supportato per tutta la partita, poi hanno provato ad andare oltre dopo la vittoria del Napoli, ma era solo uno scherzo. La mia reazione è stata parte dell’ironia ...